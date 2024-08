“Aquí nadie pone ultimátum”, Gobierno sobre fecha límite de Minga para reunión con Petro

Colombia

Luego de que un sector de la Minga Indígena llegara a Bogotá y anunciara que se irán a movilizaciones si el presidente Gustavo Petro no se reúne con ellos ‘a más tardar’ este viernes 23 de agosto, a las 9 de la mañana, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo cuestionó el tipo de lenguaje.

“Aquí nadie pone plazos ni ultimátum, no, no, no. No es ese el lenguaje adecuado. Hay una discusión, hay una preocupación. Yo primero quiero celebrar la actitud del CRIC, vienen pacíficamente. Han dicho expresamente que la vía Panamericana no es para ellos un objeto de bloqueo, que ellos quieren un diálogo abierto, tranquilo, sin condiciones, sin ultimátum”, señaló Cristo.

El funcionario indicó que “venimos discutiendo, hay una preocupación válida al tema de seguridad en el Cauca. Nadie puede esconder que está afectando severamente a las comunidades indígenas. Hay una preocupación sobre unos temas interculturales, interétnicos, de resguardos indígenas, consejos comunitarios afros que también estamos avanzando”.

El ministro, de hecho, aprovechó que se reunió con un grupo de indígenas de la CRIC, para hacer una diferenciación: “Yo quiero, por el contrario, marcar un contraste claro entre esa actitud dialogante del CRIC, pacífica del CRIC, que es muy bienvenida en un gobierno que tiene un diálogo permanente con afros, indígenas y campesinos. Y lamentablemente una actitud intransigente de otros movimientos indígenas que acudieron al bloqueo y que además se han negado a mantener un diálogo con el gobierno”.

Por ello, Cristo reiteró su invitación “nuevamente a quienes bloquearon la Panamericana, al movimiento AISO, estamos listos para sentarnos. No ha sido posible hacerlo. Los invitamos nuevamente a ese diálogo como lo estamos haciendo con el CRIC”.