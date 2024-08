Miguel Monsalve se sincera sobre el supuesto interés del Real Madrid

Miguel Monsalve de a poco se va convirtiendo en una de las grandes figuras del Gremio de Porto Alegre. A pesar de llevar poco más de un mes en el equipo tricolor, el volante antioqueño ha logrado destacar tanto el Brasileirao como en la Copa Libertadores. Justamente dicho rendimiento lo ha llevado a ser seguido, supuestamente, por el mismísimo Real Madrid.

El mismo Monsalve habló en El VBAR de Caracol Radio sobre los rumores que vinculan su nombre con el equipo español. Si bien aseguró que nadie de su entorno le ha dicho algo al respecto, sí reconoció que es motivo de orgullo recibir el seguimiento de un gigante del fútbol europeo.

Por otro lado, el futbolista de 20 años se refirió a la brillante adaptación que ha tenido en su nuevo club, marcó las diferencias que hay entre Colombia y Brasil, y elogió a sus compañeros de equipo. Adicional a ello, se mostró triste por la tempranera eliminación de Libertadores, más allá de que su nivel fue buenísimo, pero se emocionó por la clasificación del Independiente Medellín, su exequipo, en Copa Sudamericana.

Independiente Medellín tiene con qué salir campeón de Sudamericana

“Equipo tiene y creo que por eso ha obtenido los buenos resultados que obtuvo mientras pude estar ahí. Es una Copa en la que vas avanzando y vas viendo el camino y así te vas ilusionando. Ojalá pueda ser una Copa que se le dé al Medellín”.

Eliminación en Libertadores, pero gran momento deportivo

“Muy contento por como se han dado estos partidos en los que pude jugar. Queda uno con la tristeza de se llegó a los penales y no pasamos, pero en lo personal estoy viviendo un buen momento, la adaptación se me ha hecho amena y los resultados en la cancha van acompañando. Esto me ayuda a tener confianza para lo que sigue en Gremio”.

Posición en el campo con Gremio

“En Gremio he jugado de mediapunta o creativo, que es mi posición. Creo que cuando terminé en Medellín jugando en esa posición y pude cerrar un semestre muy bueno”.

Adaptación inmediata en el once de Gremio

“Siempre que hay un cambio, uno no puede hacer como si no pasara nada y más con un salto tan grande a la liga brasileña, que es la más competitiva de Sudamérica y le compite a muchas en Europa. Uno pensaba que el comienzo sería con más calma por la adaptación al cambio, pero ha sido un poco más rápido. Me adapté bien, me facilita mucho el equipo y la calidad de los jugadores. Apenas es el comienzo, falta mucho más para adaptarme a la Liga y seguir creciendo para que mi nivel sea constante”.

Fútbol colombiano vs Fútbol brasileño

“Cuando uno llega, desde el primer entrenamiento, uno como jugador siente la competencia y detalles que cambian mucho entre Colombia y Brasil. Y ya en partidos, incluyendo Libertadores, te das cuenta de la intensidad, la calidad de jugadores, es una Liga con mucho dinero entonces contrata estrellas. Se siente todo el tiempo esa competitividad y el formato de la Liga te muestra que estás cerca al descenso o a la Copa Sudamericana. Eso lo hace más complejo y por eso los equipos invierten tanto, porque tienen la motivación de estar en una competencia internacional o irse a segunda. El claro ejemplo es la cantidad de equipos brasileños que han dominado los últimos años la Copa Libertadores”.

Interés del Real Madrid

“A uno le llega la información, pero estoy tranquilo. Feliz si es que es cierto y saber que uno tiene las condiciones para en un futuro estar ahí. Depende de qué tanto lo desee uno y tenga la disciplina para estar allá. Eso más que subirme el ego, lo tomo como una motivación de que se puede ir por mucho más. Si es así, es algo importante y por qué no estar ahí en un futuro… Son temas de prensa y medios. Yo lo tomo con orgullo, mucha motivación. Me invita a soñar con que en algún momento pueda estar ahí. No en uno o dos meses, toca tener calma y la cabeza bien centrada. No tengo la menor idea de si es cierto o de si estoy en el radar”.