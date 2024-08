“Si no se nos gira, creo que la semana entrante va a ser muy difícil sesionar”: Cepeda

Colombia

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, volvió a prender las alarmas sobre la situación financiera de esa corporación. Insistió en que están pendiente de que el ministerio de Hacienda gire los recursos para el funcionamiento y que, de no ser así, se comprometería la realización de sesiones de la próxima semana.

“A las arcas del Senado no han llegado, la ejecución presupuestal efectiva es cuando se gira, mientras no se gire nosotros estamos en una parálisis parcial, pero muy severa. No sé hasta cuándo puedan llegar las plenarias del Senado de la República, si no se nos gira, creo que la semana entrante va a ser muy difícil sesionar”, aseguró el presidente del Senado.

Cepeda insistió en que del semestre pasado estaban pendiente 11.000 millones de pesos y, que de esa cifra, se giraron 9.000 millones de pesos. Es decir, según explicó, quedaron faltando 2.000.

“Ahí está la plata de temas muy sensibles, como el Canal Congreso, el noticiero de Senado, que hoy tienen presupuesto hasta el 30 de este mes, por nueve días más, si no se nos giran no tendremos ni canal ni tendremos noticiero (…), además la Gaceta del Congreso, ayer dije que teníamos 130 proyectos sin poder publicar, han llegado 15 más, vamos ya para 150 ¿es esto o no es una parálisis? Se pidieron los recursos por 27.513 millones de pesos, que son los del segundo semestre, esos son los que dice seguramente el ministro que ya envió, pero a las arcas del Senado no han llegado”, añadió.

¿Qué dice el Gobierno?

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que hoy, o a más tardar mañana jueves 22 de agosto, estaría resuelto el problema del giro de recursos al Senado de la República.

“Vamos a hablar con el ministro de Hacienda. Hablé esta mañana con él y me dice que ya están avanzando, no sé exactamente cuál ha sido el problema técnico, pero estoy seguro que se superará el día de hoy”, aseguró Cristo.