Se acercan cambios para estos 3 signos: horóscopo Profesor Salomón miércoles 21 de agosto

El Profesor Salomón empezó sus recomendaciones del día con la frase de reflexión para programar y decretar las cosas que se quieren lograr. Así las cosas, sugirió repetir este 21 de agosto lo siguiente: “doy gracias a Dios por todo lo recibido cada momento de mi vida”.

El panorama para algunos signos zodiacales preocupó al experto y el de otros lo motivó a subirle el ánimo a quienes vienen de días difíciles.

Estos son los signos que tendrán cambios:

• Leo

Tres cartas superbuenas que transmiten celebración y estabilidad. Todas están sincronizadas para decirles que tendrán felicidades, logros, vencimiento, reconocimiento. En donde estén brillarán, llegarán cosas nuevas que los van a bendecir.

• Escorpión

Las cosas están mejorando, pero tiene que tener paciencia. Hay situaciones que quedan a medias, sin embargo, más adelante encontrará la tranquilidad y la armonía. Tenga cuidado con los chismes, le traen, pero también le quieren sacar, así que evítelos para no resultar en un círculo fuerte y tener discusiones en el futuro.

• Géminis

Vienen cosas interesantes, la rueda de la fortuna está cambiando a su favor en diversos aspectos, se están calmando situaciones complejas que tuvo en el pasado con la pareja, vecinos o la familia. Recuerde que Mercurio Retrógrado pudo generar inconvenientes o situaciones fuertes.

Por otro lado, viene la firma de documentos importantes y quienes tiene planeado un viaje al extranjero, todo saldrá con éxito.

Estas fueron las palabras del Profesor Salomón para el resto de signos:

• Aries

No me gustan las cartas porque me dicen que quieren frenarle algo que usted está buscando, quieren estorbar en algo que está proyectando. No me atrevo a decir que es brujería, pero veo malas intenciones a su alrededor. Tome precauciones, porte una medalla protectora y no comparta sus planes con todos.

• Sagitario

Un poco más de esfuerzo, la vida necesita sacrificios a veces para poder conquistar y hay cosas a las que tenemos que ponerles mayor fuerza para que podamos lograrlas y conquistar. Póngale voluntad a todo para poder tener buenos resultados. “No quiera encontrar culpables, porque el cambio es para el mundo entero y todos debemos estar cambiando de una u otra manera”.

• Cáncer

Debe tener un poco de cuidado con los pasos que vaya a dar, mire bien hacia dónde quiere ir y cuáles son las metas concretas, cuando piense, hágalo de verdad, no es que se arrepienta después porque corta la energía y la prosperidad. “Necesito que se convenza de los pasos que da, lo primero que debe tener es seguridad en usted mismo”.

Viene solución de parte económico y noticias con el extranjero para algunos de los nacidos bajo este signo.

• Piscis

Las cartas hablan de seguridad y firmeza, además, alguna persona se comportará como un ángel guardián en algo que usted quiere o está buscando, sin esperar su ayuda, aparecerá en esa situación.

• Tauro

Ya lo que pasó no importa, tiene que entenderlo y retomar su vida, corregir y aprender de lo que ya vivió. Nada es bueno y nada es malo, a veces tantas cosas buenas pueden llegar a ser malas y viceversa, busque el equilibrio, adáptese y no se vaya a los extremos.

• Virgo

La estrella de suerte, recuerde que Dios está vivo y aún escucha, no pierda la fe y devoción. Persevere para sacar adelante sus proyectos y mejorar lo que desea. Una de las cartas mostró el cielo como símbolo de protección.

• Capricornio

Siga adelante con sus proyectos, los que quieren comprar algo con finca raíz, es el momento de hacerlo, tenga seguridad. Algunos recibirán la noticia de unos papeles importantes que debe firmar y saldrán a su favor.

• Libra

En el amor necesita restablecer y fortalecer la parte sentimental, si debe pedir disculpas o buscar, hágalo, el amor hay que salvarlo. “La mayoría de las peleas son egos que se encuentran, domínelos y siga adelante”.

Un dinero extra que llega calmara los nervios y para otros se viene una nueva oportunidad laboral.

• Acuario

Hay cosas que están cambiando, suele estar aburrido, pero no todo es malo, mire bien y analice si vale la pena dejar cosas a un lado. Los que tuvieron conflictos emocionales, logran la reconciliación y fortalecen las situaciones en el amor.