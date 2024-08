Quindiana fue elegida como primera princesa en concurso para mujeres en silla de ruedas

Armenia

Se trata de Adelaida Ruiz de 28 años de edad quien participó en el Miss Wheelchair Colombia 2024, primer concurso nacional de belleza para mujeres en silla de ruedas que se llevó a cabo durante el puente festivo en la ciudad de Cali.

En diálogo con Caracol Radio expresó su alegría por lograr tan destacada actuación puesto que nunca pensó que llegaría tan lejos en este certamen que fue tan especial para ella.

En Contexto: Quindiana participará del primer concurso de belleza para mujeres en silla de ruedas

“Hicimos una super buena representación fue muy chévere, la verdad conocer a todas conocer todas las historias y de esos días muy chévere, fueron seis días muy intensos, pero muy chévere, hicimos de todo hicimos clases actividades físicas de todo”, contó.

Mencionó que fue muy gratificante compartir con otras mujeres que padecen una condición diferente, pero que no por eso son menos que los demás ya que la discapacidad es mental.

“Yo no me lo esperaba porque todas las historias eran hermosas y súper valiosas. Yo me siento muy feliz muy agradecida realizada porque fue una experiencia muy diferente en mi vida, que yo creo que me cambió, pero súper agradecida y súper feliz con todo lo que logré”, mencionó.

Recordó que es diseñadora de modas lo que le permitió mayor facilidad para el tema del vestuario que iba a utilizar en dicho concurso.

Añadió: “En cuanto al vestuario, pues yo y mis amigas no hicimos y lo conseguimos, me ayudaron y en cuanto al resto pues yo soy muy afortunada de tener una familia. Y como un círculo que me apoyan todo entonces estuvieron conmigo en todo momento, la verdad”.

Finalmente, envió un mensaje a la comunidad sobre la importancia de reflejar buena energía y empatía sin importar las circunstancias.

“Hay gente que la verdad no refleja buena energía, pero yo creo que todo el mundo tiene eso, en pues por dentro entonces, pues yo invito a las personas a reflejarlo porque de eso se trata la vida de ser empático de ser feliz en ser amable con todo el mundo. Que no le importe nada, pues nada física material, sino de ponerse en los zapatos de todas las personas y hacer el bien”, puntualizó.

Es de anotar que Adelaida padece una condición que se llama Ataxia que es una condición neuromuscular que afecta su movilidad y que es progresiva.