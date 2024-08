Play/Pause El Pulso del Fútbol, 21 de agosto de 2024 45:22 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la eliminación del Junior en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Colo Colo. César dijo: “Usted sabe que a mí me pareció que el partido del Junior no fue tan malo, porque el junior llegó, pero no definió. Esa fue la diferencia porque ayer tuvieron las mismas llegadas los dos equipos”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Creo que a pesar del gol, ayer Bacca no apareció más en el partido, tuvo otra y se la comió. Y así fue en el partido de ida también, tuvo un par de oportunidades y no las pudo concretar”.

