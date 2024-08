“No más muertos en la Fiscalía”: Trabajadores de Cundinamarca envían dura carta a Fiscal

Judicial

“No más muertos en la Fiscalía General de la Nación por malos procedimientos en notificaciones de despidos”, así inicia la carta que un grupo de servidores de la seccional Cundinamarca le hizo llegar a la Fiscal General Luz Adriana Camargo, protestando por el suicidio de José Héctor Navarrete, adscrito a la Sección de Investigaciones grupo de N.N. y Desaparecidos, quien llevaba 29 años de servicio a la Institución, y se quitó la vida tras ser despedido.

En la misiva, los trabajadores aseguran que su excompañero, les manifestó su tristeza por su despido, un día antes de quitarse la vida.

“Muchos dicen que no se saben los factores que llevan a nuestros compañeros a tomar la triste decisión de terminar con su existencia, queremos que sepan todos que en esta ocasión Sí, ya que nuestro compañero y amigo nos expresó la enorme tristeza y desilusión que sentía por la manera tan impersonal, desagradecida y poco sutil, en que le llego la información que debía irse, de la institución a la que entrego su vida. Dijo de forma textual: ‘QUE ME SAQUEN COMO UN PERRO DIDA CALLE ME NOTIFICARON LE ECHADA POR MEDIO DE RUMORES Y UN CORREO ELECTRONICO’”, señala la carta.

Es por esto que, los trabajadores en la misiva le solicitan a la fiscal Camargo que se revisen los protocolos de notificación de estas decisiones administrativas, para minimizar los riesgos emocionales que los servidores puedan enfrentar.

“Suplicamos y reiteramos se implementen verdaderas políticas que nos preparen para vivir y disfrutar nuestra etapa de pensionados, que en verdad la ARL de manera responsable, profesional y personal trate a nuestros servidores y compañeros, no como lo hacen a través de una pantalla del computador”, se lee en el documento emitido el pasado 16 de agosto”, dicen.

Finalmente, exigen un proceso más respetuoso y considerado en la toma de decisiones que afecten su continuidad laboral.