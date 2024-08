Nación Indígena U’wa pide una inversión del Gobierno Nacional de más de $ 20 mil millones

Cubará

La comunidad indígena U’w ha presentado recientemente un pliego de peticiones ante las autoridades nacionales, en el que expone una serie de demandas que consideran cruciales para la supervivencia y bienestar de su cultura y territorio. Se destaca la propuesta del plan de inversión anual que para el 2024 sugieren que sea de $ 13 mil millones y para el 2025 más de $ 20 mil millones. El Gobierno Nacional será el encargado de decidir si se les asignará dicho presupuesto. Además, piden que el presupuesto de las corporaciones autónomas regionales les sea entregado a los u’wa, que son la verdadera autoridad ambiental.

Entre las principales peticiones, se encuentra la protección y respeto de sus territorios sagrados, los cuales han sido constantemente amenazados por proyectos extractivos, particularmente de petróleo y gas. La comunidad exige el cese inmediato de todas las actividades extractivas en su territorio ancestral, ya que consideran que estas acciones violan su derecho a la autodeterminación y afectan gravemente la armonía con la naturaleza, pilar fundamental de su cosmovisión.

Otra de las solicitudes claves es la implementación de programas de educación bilingüe e intercultural que respeten y promuevan la lengua y las tradiciones U’wa. La comunidad subraya la importancia de que los jóvenes reciban una educación que no solo los prepare para el futuro, sino que también fortalezca su identidad cultural y el respeto por sus costumbres ancestrales.

Además, los U’wa demandan una mayor participación en la toma de decisiones relacionadas con proyectos de infraestructura y desarrollo en sus territorios. Argumentan que, históricamente, sus opiniones han sido marginadas, lo que ha llevado a conflictos y violaciones de sus derechos colectivos. En ese sentido, insisten en que cualquier proyecto que impacte su territorio debe contar con su consentimiento previo, libre e informado, como lo establecen tanto la Constitución Nacional como tratados internacionales de los que Colombia es parte.

Por último, la comunidad también está solicitando mejoras en el acceso a servicios de salud, con un enfoque que integre tanto la medicina tradicional U’wa como la medicina occidental. Expresan la necesidad de construir y mejorar centros de salud en su territorio, para atender adecuadamente las necesidades de su población, que en su mayoría vive en zonas rurales de difícil acceso.

Las autoridades nacionales se encuentran actualmente revisando el pliego de peticiones y se espera que inicien mesas de diálogo con la comunidad U’wa para abordar estas demandas. Sin embargo, los líderes u’wa han dejado claro que mantendrán una postura firme en la defensa de sus derechos y no cesarán en su lucha hasta que vean acciones concretas por parte del Estado. Por eso, a partir de hoy, no se permite el ingreso al Parque Nacional Natural El Cocuy, porque hasta el momento no han recibido respuesta si asistirá el gabinete ministerial a la reunión convocada para este jueves 22 de agosto, en el municipio de Cubará.