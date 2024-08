Mitos del sueño que no sabías ¿verdad o mentira? : análisis de expertos

El único periodo de inconsciencia en el que los seres humanos nos encontramos es cuando dormimos. De manera que el sueño es un factor elemental en la vida de las personas, sin este se pueden generar distintas enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes e incluso trastornos mentales.

En ese sentido, acá le traemos algunos de los mitos que se han difundido con respecto al sueño y que quizás puedan ser ciertos como falsos.

Tiene que dormir ocho horas por día

Este es un mito bastante común, pero es falso, puesto que el número de horas que necesita dormir una persona dependerá de su edad, es decir, las necesidades corporales y su biología es distinta a la de todos. Un ejemplo claro es cuando un médico le recomienda a un joven dormir entre 8 a 10 horas, sin embargo, un bebe tiene que dormir entre 11 a 18 horas.

Si me baño antes de dormir puedo dormir mejor

Esto es verdadero, el agua relaja y posterior a bañarse, deja una sensación de sueño que lo puede ayudar a dormirse más rápido, incluso a recuperar los minutos en los que trata de conseguir el sueño.

Se pueden recuperar las horas de sueño perdidas

Existe el mito de que si usted no pudo dormir bien durante la semana, puede recuperar esas horas en otro momento. Sin embargo, esto no es suficiente, en un artículo de la revista Current Biology afirma que “el sueño de recuperación del fin de semana no es una estrategia eficaz para prevenir la desregulación metabólica asociada con el sueño insuficiente recurrente”.

Es suficiente con dormir las horas que me recomiendan

Aunque muchas personas hacen caso a las personas que le recomiendan dormir ciertas horas dependiendo su edad y organismo, la ciencia explica que esto no es suficiente.

Tener un espacio tranquilo, relajante y una temperatura adecuada puede generar un mejor sueño

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) expresó su punto de vista frente a tener un entorno cómodo y sano para el descanso. Para ello, “mantener el dormitorio tranquilo, relajante y a una temperatura agradable es fundamental para el buen reposo” manifestó la organización.

Las personas que envejecen, necesitan dormir menos

Esto varía mucho depende de la persona, pues la mayoria de los adultos mayores duermen entre 7 y 9 horas, sin embargo, las medicaciones hacen que tengan un sueño mucho más bajo.

“Todos deberían descansar lo suficiente para conseguir un mejor rendimiento cerebral, tener un buen estado de ánimo y contar con buena salud, todos ellos beneficios asociados al sueño” menciona los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH)

Recomendaciones para dormir bien

La organización CDC describió algunos tips para conciliar el sueño:

Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días

todos los días Apagar los dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de acostarse

Evitar las comidas pesadas, el café y el alcohol antes de acostarse

antes de acostarse Hacer ejercicio regularmente.

Meditar por algunos minutos

