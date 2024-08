Firman histórico convenio para llevar gas natural a cinco corregimientos de Mompox

Cartagena

Doña Modesta Jiménez de Corrales, de 76 años, no pudo contener su alegría cuando el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, le confirmó personalmente que, después de décadas de espera, por fin contará con el servicio de gas natural en su hogar.

El gobernador, acompañado por el alcalde de Mompox, Juan Nicolás Sinning, y el gerente de Surtigas, Casier Alí, se desplazó hasta el corregimiento de Tierra Firme para firmar un convenio que pondrá en marcha la llegada de este indispensable servicio, que cambiará la historia no solo de esta comunidad, sino también de las vecinas Loma de Simón, La Rinconada, Ancón y Guataca, todas ubicadas en el carreteable que comunica con la ‘Ciudad de Dios’.

La Gobernación de Bolívar ya ha transferido cerca de 2,659 millones de pesos a Surtigas para que la empresa inicie los trabajos que llevarán gas natural a 433 viviendas en Tierra Firme, 254 en Loma de Simón, 634 en La Rinconada, 124 en Ancón, y 440 en Guataca. La Alcaldía de Mompox también ha cofinanciado el proyecto, demostrando su compromiso con el bienestar de sus habitantes.

“Cuando fui congresista, me frustré al ver que, a pesar de traer altas autoridades como una vicepresidenta, no logramos llevar el gas natural a estas comunidades. Desde 2018 he hecho esta promesa, y una de las razones que me motivó a ser gobernador fue para cumplirla. Hoy, este convenio es una realidad, y ustedes tendrán gas natural, devolviendo la confianza que muchos habían perdido”, declaró Yamil Arana.

Doña Modesta, quien ha vivido toda su vida en Tierra Firme junto a su esposo Eligio Corrales Rocha, expresó su emoción ante esta noticia largamente esperada. “Un cilindro de gas cuesta 87 mil pesos, y ahora tarda mucho en llegar, a pesar de que solo somos mi esposo y yo. Este gas será un gran alivio para todos nosotros”, comentó la mujer con gratitud.

A lo largo de su vida, Doña Modesta crio a 12 hijos en su hogar de la calle principal de Tierra Firme, sin haber podido cocinarles con gas natural. “Ahora todos están lejos y trabajan, pero espero que cuando vengan podamos preparar algo sabroso sin depender de ese cilindro. Estamos muy agradecidos con el gobernador por esta buena noticia”.

El Gobernador de Bolívar también anunció que el corregimiento de Pueblo Nuevo y el barrio Villa de Mompox contarán con este servicio, y confirmó que ya se han asegurado los recursos para iniciar los trámites correspondientes.