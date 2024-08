No queremos mesas de diálogo mientras no existan voluntades de paz: gobernador de Bolívar

Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, rechazó la posibilidad de establecer mesas de diálogo con grupos armados al margen de la ley que operan en ese departamento porque no ve voluntad de esas bandas criminales.

El mandatario fue enfático en afirmar que debe existir una voluntad real de paz de las organizaciones armadas con un cese al fuego definitivo y finalización de actos delictivos como secuestros, masacres o minas antipersonales en las subregiones de los Montes de María o el sur de Bolívar.

“No quiero diálogos en Bolívar. No comparto esa posibilidad hoy porque no veo voluntad real de realizar un proceso de diálogo constructivo, si en algún momento llega haber voluntad de cese al fuego definitivo, que no realicen secuestros, que no estén masacrando gente, que no tengan minas antipersona en los Montes de María y en el sur de Bolívar, que no realicen actos que vaya en contra de la libertad de los ciudadanos ahí empezaríamos a analizar la posibilidad”, declaró.

En los Montes de María y el sur de Bolívar, grupos como el Clan del Golfo, ELN y las disidencias de las FARC se disputan el territorio por el control del narcotráfico, minería ilegal y extorsiones.

“Nosotros no queremos mesas de dialogo en Bolívar mientras no existan voluntades reales de paz. Si existen, si se llega a conocer o si llegamos a percibir que los grupos armados tienen voluntad de entregar las armas y de hacer parte de la transformación social bienvenidos sean, mientras tanto no”, puntualizó el gobernador Yamil Arana.