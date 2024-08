EPA Cartagena se toma Bazurto dando a conocer Ley de plástico de un solo uso

El Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, continúa con la tarea de sensibilización y concientización a la comunidad sobre la no utilización de plástico de un solo uso. Esto no solo atañe a las empresas fabricantes, almacenes de cadenas, supermercados, etc, sino a toda la población en general.

En esta ocasión, el EPA Cartagena se tomó el Mercado de Bazurto, donde confluyen tanto comerciantes mayoristas, minoristas, empresas proveedoras, vendedores informales y usuarios. Se explicó sobre la obligatoriedad de darle cumplimiento a la Ley 2232 de 2022 y la Resolución 0803 de 2024 sobre la eliminación del plástico de un solo uso.

La tarea continúa durante estos días con el apoyo y acompañamiento de la Administración del Mercado de Bazurto. El objetivo es extender el mensaje de cumplimiento de la Ley y su importancia en el cuidado del ecosistema de manglar de la Ciénaga de las Quintas, vecina de esta gran plaza de mercado.

Precisamente, EPA Cartagena busca concientizar a los comerciantes y usuarios de Bazurto sobre la necesidad de preservar ese importante cuerpo de agua que ha sufrido transformaciones por el arrojo indiscriminado de desechos en el mismo, especialmente plástico. Las autoridades distritales realizan acciones conjuntas para lograr el rescate de la Ciénaga.

Cabe recordar que desde el 7 de julio está prohibido el uso las bolsas de punto de pago utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, excepto aquellas reutilizables o de uso industrial, bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas, las utilizadas en las lavanderías para empacar ropa lavada, los rollos de bolsas vacías en superficies comerciales para cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos a granel, excepto para los productos de origen animal crudos.

Quedan fuera de su uso los mezcladores de plástico, tales como pitillos para bebidas, los soportes de copos algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón, los soportes plásticos para las bombas de inflar.