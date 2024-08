Pop Andino: Colombia también le apuesta a este género con la música de María Fuell

A los 6 años, María Fuell cantó ‘Pueblito Viejo’ en una presentación escolar. La profesora le dijo, “tú tienes algo que brilla”, y poco después se unió a la tuna del colegio, siendo la más pequeña y la única niña de primaria en este grupo. Desde ese momento, surgió su pasión por la música y no ha parado de cantar en cada oportunidad que le da la vida.

El 19 de junio de 1998, el sur de Colombia vio nacer a Fuell. Esta cantautora lleva con orgullo los sonidos de una tierra que representa las tradiciones y las coloridas expresiones de la cultura andina moderna.

Crecer en Ipiales, le dio a María la riqueza cultural de un territorio que limita con Ecuador, el Nudo de los Pastos y en el Altiplano Andino. Una tierra que funciona como un eslabón comercial y cultural de Colombia con Suramérica.

Al vivir una infancia atravesada por la belleza del lugar con mayor altitud del país, María empezó a forjar su proyecto cimentado en la lógica del Pop Andino. Una propuesta que fusiona sonidos tradicionales andinos con pop y ritmos urbanos.

Con su proyecto, la nariñense no solo revitaliza su herencia cultural, sino que también da nueva vida a sonidos históricos, llevándolos a la escena musical global con una perspectiva contemporánea.

María afirma que aunque el talento en Nariño a menudo ha sido subestimado, siempre estuvo rodeada de música en su región. Además, sostiene que en la actualidad, con un renovado orgullo y seguridad, los artistas nariñenses buscan mayor visibilidad para mostrar la riqueza cultural y musical del sur del país.

El 16 de agosto, María Fuell lanzó su nuevo sencillo ‘Electricidad’, con el que espera capturar la magia de las primeras experiencias amorosas. La artista habló con Caracol Radio sobre este lanzamiento que culmina la etapa de su EP ‘QUINDE’.

- Su música fusiona el pop y los ritmos urbanos con los sonidos tradicionales andinos. ¿Cómo navega el equilibrio entre honrar su herencia cultural y adaptarse a las expectativas comerciales de la industria musical?

Ha sido retador llegar a conceptualizar el pop andino, llevo más de dos años trabajando en mi sonido para innovar en la industria, de hecho hay una artista al sur de América, Milena Warrhon, justamente en Perú, que ha abierto el camino. Con mi música, busco que cualquier persona en el mundo que la escuche, pueda sentirla y disfrutarla, que se enamoren de los sonidos de Los Andes. Es muy importante aclarar que todo lo que muestre de mi región, lo hago con respeto.

- Su visión es transformar la escena musical femenina y llegar a una audiencia de más de 10 millones de oyentes en América Latina. ¿Cuáles considera que son los mayores obstáculos para alcanzar esta meta y cómo planea superarlos?

Uno de los retos más grandes es entender que no todas las personas nacieron en la Cordillera, donde hay una diversidad cultural amplia. Poco a poco, lo he venido mostrando en mis redes sociales, creo que ese es el camino para tener una mejor comunicación; mostrar una parte de mi y de dónde soy. Utilizar las herramientas digitales, es la forma más cercana de romper obstáculos y alcanzar mis objetivos.

- El sencillo ‘Electricidad’ explora las primeras veces del amor. ¿Cómo surgió la idea de esta canción y qué experiencias personales o observaciones influyeron en su creación?

Escribirle y cantarle al amor hace parte de mi vida. Escribí electricidad junto a Franco Revelo, mi pareja, mientras tomábamos una copa de vino. Acompañados por nuestra guitarra en el balcón, simplemente fluyó, sin pretensiones. Nos dejamos llevar por nuestra conexión y nuestros propósitos.

- En la producción de ‘Electricidad’, trabajaste con Andrés Caicedo, Franco Revelo y Ángela Acevedo. ¿Qué aportaron cada uno de los colaboradores a la pieza y cómo influyó su visión en el resultado final?

Cada una de las personas que hicieron parte de ‘Electricidad’ son esenciales, no solo en esta canción sino en el EP “QUINDE”. Caicer con su sonido intenso del pop urbano y toque comercial; Ángela Acevedo con su charango que le da la esencia de Los Andes y Franco con la letra de amor e inspiración. Todos generamos una sinergia que nos hace tener una obra consolidada con cada uno de nuestros aportes.

- En el sencillo, usted interpreta frases como “El universo conspiró... Se me subió la presión…”, ¿En qué momento clave de su vida, el universo conspiró a su favor? Un momento del que se sienta plenamente agradecida.

El universo conspiró a mi favor cuando me mostró el camino para saber a lo que verdaderamente me quería dedicar en la vida. A pesar de que desde muy niña empecé a cantar, decidí estudiar derecho y me alejé de la música, pasando por momentos de poca claridad, pero cuando conocí a Franco, me motivó a creer en mi talento para empezar a crear música.

- El videoclip de “Electricidad”, estrena el próximo 24 de agosto, ¿Qué fue lo más complejo de plasmar las letras e intenciones de la canción en una propuesta audiovisual?

‘Electricidad’ es un arcoíris de emociones. Plasmar los colores dentro de un entorno natural-citadino fue un reto, pero encontramos el paisaje perfecto justo a las faldas del Volcán Galeras. Además, tuvimos que transportarnos de Bogotá a Nariño para trabajar con un Equipo 100% nariñense, para esto contamos con el apoyo de la productora ‘Ojo de Perro’.

- En su EP ‘Quinde’, usa la figura del pajarito para simbolizar la evolución y el descubrimiento personal. ¿Cómo ve su propia trayectoria artística reflejada en esta metáfora?

‘QUINDE’ es un colibrí en el sur y el EP describe parte de mi vida que muestra la transición de estar encerrada en una jaula (de dudas, tristezas y desamor) a encontrar una salida hacia la libertad y poder cantar en la cima de los árboles como los pajaritos.

- Dado que ha sido reconocida entre las 100 mejores propuestas musicales de Colombia, ¿cómo maneja la presión y las expectativas que vienen con el éxito?

Hay miles de proyectos musicales, cada uno más increíble que el otro. Creo que el éxito viene con muchas responsabilidades y trabajo. Es por eso que más allá de los números o de los reconocimientos, no dejo de ver atrás y ver lo mucho que he avanzado en mi carrera musical. Recibir reconocimientos, son premios al esfuerzo.

- Mirando hacia el futuro, ¿qué aspectos de su música o de su carrera le gustaría explorar o expandir que aún no ha tenido la oportunidad de hacerlo?

El futuro siempre es brillante cuando haces las cosas con amor. Consolidar mi proyecto, me permitirá explorar con más libertad. Me gustaría explorar escenarios performáticos, con danza y bailarines. Tal vez nuevos sonidos como el afrobeat, la cumbia. En lo personal, me gusta la actuación. Me gustaría participar en una serie, pero no dentro del soundtrack sino como actriz.

- Teniendo en cuenta que vive en Bogotá, ¿hay alguna tradición o costumbre de su vida en Nariño que continúe practicando y que le ayuda a mantenerse conectada con sus raíces y su identidad, tanto personal como artística?

Llevo 10 años viviendo lejos de Nariño, soy foránea. Es muy fácil dejarse llevar por nuevas costumbres y perderse con el tiempo, pero me gusta utilizar palabras que me representan como nariñense como “Achichay” cuando hace frio. Las palabras, los acentos y las llamadas en las noches con mi familia, hacen que no pierda mis raíces y mis ganas de volver cada año a disfrutar de los Carnavales de Negros y Blancos.

- ¿Qué tres canciones de otros artistas no pueden faltar en una playlist de María Fuell y por qué?

‘Cóseme (2:22am)’, de Juliana Velásquez; ‘Querida Rosa’ de Cami; y ‘Hey Mami’ de Mabiland, son canciones que siempre estarán en mi playlist porque sus letras me marcaron en algún momento de mi vida.