¿Cómo sacar el pasaporte venezolano en Barranquilla?: precio, requisitos y trámite

Sin importar la nacionalidad, un extranjero se puede acercar a un consulado de su respectiva nacional y tramitar documentos migratorios como registros y pasaportes. En el caso de ciudadanos venezolanos que se encuentren en Barranquilla, hay dispuesto un punto de atención (SAIME) para sacar el pasaporte y posee página web como centro de comunicación.

Actualmente, a los países donde una persona de nacionalidad venezolana puede ir sin necesidad de presentar visa son Argentina, Brasil, Bolivia, República Dominicana, Alemania, España, Francia, Países Bajos, entre otros. Su permanencia en estas naciones debe ser de menos de tres meses y siempre entrará con pasaporte.

En Barranquilla, hay aproximadamente 2.827.124, según el Ministerio de Salud y agrega, junto con información de Migración Colombia que, Barranquilla se destaca como, “el principal destino de los retornados internacionales, con una notable cantidad de migrantes provenientes de Venezuela”.

Si quiere volver a trasladar de su residencia hacia otro país, es importante que cuente con sus papeles en regla. Aquí le mostramos cómo tramitar este documento en Barranquilla.

¿Cómo sacar la cita para sacar el pasaporte siendo venezolano en Barranquilla?

Lo primero que deberá hacer será ingresar al SAIME y crear un usuario. Ahí, diligencie datos personales, lugar de nacimiento, lugar actual de residencia, cédula, entre otros. Una vez hecho esto, vaya al apartado de “Agendamiento” y seleccione una de las fechas que se encuentran habilitadas, hora de la cita y el consulado al que desea asistir.

Recuerde que también puede asistir a los demás consultados dispuestos por el país, ubicados en Riohacha, Medellín, Cúcuta, Cartagena y Bogotá. En el caso de Barranquilla, el consulado queda en la dirección la Calle 100 No. 12F - 57 Casa de la Cultura, barrio La Paz. Atiende los días lunes, martes, miércoles y jueves de 8 de la mañana a 4 p.m. De 11 a.m. a 1 p.m. no tienen funcionamiento.

¿Cuánto vale el pasaporte venezolano en Barranquilla 2024?

La Cancillería de Colombia ha reglamentado la expedición de estos documentos en resoluciones desde el 2021. En estas, ha mencionado que los extranjeros provenientes de Venezuela mayores de 10 años pueden entrar sin pasaporte al país y que, para sacarlo dentro del país, tendría un costo de $336 dólares (es decir, más de 1′350.000 pesos colombianos a precio del dólar hoy), si se suman el valor de los aranceles consulares.

Tome en cuenta que tener el pasaporte venezolano vigente es su identificación internacional ante cualquier entidad nacional y, en Colombia, usted necesitará de este para tener documentación legal en Colombia como el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).

¿Qué necesito para sacar el pasaporte venezolano por primera vez?

Inicialmente, contar con un pasaporte que haya sido expedido previamente y que se encuentre vencido. Esto con el propósito de que las autoridades del país puedan identificar que usted no tiene ningún antecedente judicial en el exterior, deportación de otro Estado y que haya entrado de forma legal y regular a Colombia.

En cuanto a documentación, el Consulado de Venezuela en Colombia pide llevar una copia de la cédula de identidad venezolana, el documento de identificación original, una copia de la partida o registro de nacimiento, una copia del pasaporte vencido, el pasaporte original y la plantilla de la cita agendada.