“Tenemos un país en retroceso. Nos volvieron a herir”: venezolanos en Barranquilla

El Parque Surisalcedo fue el lugar de concentración de centenares de venezolanos en Barranquilla para seguir de cerca las elecciones presidenciales en Venezuela. Desde allí, muchos relataron a Caracol Radio su tristeza y decepción tras los resultados.

“Me siento mal. Sabíamos que eso iba a ser violentado, tenemos un país retroceso. Teníamos el 61% de la intención de votos y no se vio gente votando de ellos. ¿Por qué razón ganan ellos? Porque fue violentado”, manifestó uno de los ciudadanos a Caracol Radio.

Las personas esperaron hasta casi la medianoche para conocer los resultados, aunque tenían la esperanza que el resultado fuera diferente, lamentaron que el Consejo Nacional Electoral diera a conocer que el ganador de la contienda fue Nicolás Maduro, quien tendrá otros seis años en el poder.

“Me siento destrozada, decepcionada, siento que nos volvieron a robar, que nos volvieron a herir, a quitar la fe, la esperanza”, indicó otra de las presentes.

Venezolanos no pudieron votar

Pilín León, exMiss Mundo de Venezuela y presidenta de la Asociación de Venezolanos en Barranquilla reiteró su denuncia que en varios ciudadanos del vecino país no pudieron votar porque no se admitió el Estatuto Temporal de Protección como un requisito para ejercer el voto.

“Estuve votando por muchos que no pudieron votar, que no pudieron inscribirse y que estoy aportando un granito de arena para el país”, manifestó.

Así fue la jornada electoral en Barranquilla

Desde las 6:00 de la mañana del domingo fue habilitada la única mesa de votación en el Consulado de Barranquilla para recibir a las 387 personas que se inscribieron para ejercer su derecho al voto en la capital del Atlántico.

Los venezolanos comenzaron a llegar y los primeros ocho no pudieron sufragar debido a que no aparecían en la lista de habilitados, ya que no cumplieron con el registro correspondiente que era llenar requisitos como presentar la cédula venezolana vigente o vencida, tener el pasaporte y también contar con la residencia legal.

Hacia las 6:45 de la mañana votó la primera persona, fue el señor Jaime Sierra Lavalle, un señor de 79 años, quien es barranquillero, pero desde los 30 años se nacionalizó venezolano para visitar con más facilidad a sus hermanos en el vecino país.

Luego del primer voto, las personas siguieron llegando. Los habilitados pudieron votar sin ningún problema, sin embargo, los que no, quedaron impotentes frente a las puertas del Consulado.

Pilín León, presidenta de la ONG Venezolanos en Barranquilla, tras ejercer su derecho al voto en el Consulado, lamentó la situación de los que no pudieron votar. Antes del mediodía comenzaron a sentirse las primeras arengas de venezolanos frente al edificio del Consulado. Muchos de ellos realizaron cánticos.

Hacia el mediodía habían votado 44 personas en el Consulado, las que no pudieron se reunieron y se dirigieron hacia el Parque Tomás Suri Salcedo, donde se realizó un plantón para que los venezolanos esperarán los resultados de las elecciones. 54 personas votaron en Barranquilla, de la 387 que estaban habilitadas.

También bailaron al son de las de las canciones de Reinaldo Armas, quien era un reconocido cantautor venezolano, que murió hace tres días.