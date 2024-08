Campesinos en Boyacá se muestran en desacuerdo con los datos emitidos por el DANE

Tunja

Luego de que el DANE diera a conocer que la economía del país la está jalonando el agro, los productores en Boyacá han señalado que esto no es tan cierto.

Los campesinos indican que el Gobierno no los ha escuchado y que ellos no conocen las problemáticas reales por las que está atravesando este y otros sectores en Boyacá y el país.

“Yo creo que estamos un poquito lejos de esa realidad, si bien es cierto el presidente Gustavo Petro desde su inicio de campaña se comprometió con el cambio al campo, del apoyo al campo colombiano, pero esto realmente no ha sido tan eficaz como realmente él lo pensó o de pronto lo tenía dimensionado, los campesinos de Colombia, principalmente los sectores que nosotros representamos como sembradoras de papa, de maíz, de yuca, ganaderos, paneleros muchos sectores del agro de nuestro país realmente no lo sentimos así, nosotros estamos pidiendo una cita con la señora Ministra de Agricultura, que ya nos la han cambiado cuatro veces, le pedimos la cita hace seis meses y aún no nos ha escuchado. Entonces, ¿Cómo uno mejora el campo colombiano si ni siquiera saben las necesidades reales de los campesinos? ¿Y quiénes son los llamados a establecer esas necesidades? Pues nosotros los que trabajamos en el campo” afirmó Denis Ariza, vicepresidente de Dignidad Agropecuaria y presidente de Dignidad Panelera.

Recalcan los agricultores que el Gobierno nacional realmente no conoce la situación por la que está atravesando este sector económico del país.

“Ellos siempre discuten de que la institucionalidad es muy importante, claro que sí, pero uno detrás de un escritorio realmente no sabe las necesidades del campo, realmente usted no se va a enterar de lo que realmente necesita un campesino detrás de un escritorio. Si no lo escucha yo creo que es imposible. Entonces de esa manera es bien difícil, yo lo digo como vicepresidente de Dignidad Agropecuaria que conozco muchos sectores del campo y realmente sembrar en Colombia es a cuenta y riesgo, usted un cultivo, cualquiera que sea, usted lo siembra y dice me costó mi siembra alrededor de 10 millones de pesos. Cuando sale mi cosecha, ¿En cuánto la voy a vender?, no tengo ni idea. A veces la venderá en 10, en 11, o generalmente la vende en 7 o en 6 millones. como es el caso de los de la panela, el costo de producción está alrededor de 3.850 pesos y por ahí salió una mujer a decir que estábamos en el auge total, que estábamos vendiendo alrededor de $3.600, $3.700, eso es una mentira muy grande. Producir un kilo de panela puede salir en $3.800 o $3.900 lo que significa que se está trabajando a pérdida, pero eso no lo ven”, añadió Ariza.

Los productores agropecuarios en el país esperan que tanto la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, como el presidente Gustavo Petro los escuche para que se enteren de la realidad económica de los productores.