Arturo Reyes: “Siempre he estado en riesgo de irme del Junior”

Junior de Barranquilla se encuentra ante una semana decisiva en lo que va del año, pues el próximo martes afrontará la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Colo-Colo de Chile, parcialmente el resultado es 1-0 en favor del cuadro chileno.

El gran objetivo para este 2024 es seguir avanzando en el certamen continental para el cuadro ‘tiburón’, que este año festejó sus cien años desde su fundación, razón por la que aspira a remontar el resultado y lograr la anhelada clasificación a los cuartos de final de la Libertadores.

En medio de la revancha, el cuadro barranquillero disputará un partido de liga colombiana ante Fortaleza en el estadio Metropolitano, encuentro en el que las probabilidades de ver un equipo alternativo son bastantes altas.

Para resolver todas estas incógnitas, el entrenador Arturo Reyes fue protagonista en el ‘VBar’ de Caracol Radio, donde se refirió también a su continuidad en caso de caer en los octavos de final.

Palabras de Arturo Reyes en el ‘VBar’ Caracol

El presente del equipo: “Junior goza de buena salud en cuanto al tema de lesiones, lo de Cantillo es una tendinitis, el resto de jugadores están bien, tenemos partidos importantísimos, como el juego ante Fortaleza, un equipo que está haciendo las cosas muy bien, pienso yo que el equipo tiene con qué estar en la próxima fase de la Copa Libertadores”.

¿Mejoría en el sistema de juego?: “El partido ante Colo-Colo tuvo algunas similitudes a lo que veníamos haciendo en la Copa Libertadores, en una gran mayoría de ocasiones recuperamos el balón en bloque bajo, esto quiere decir que tratamos de salir rápido, hemos tenido opciones de gol, la única diferencia con los partidos de fase de grupos fue la eficacia de gol, es diferente el comportamiento a la hora de afrontar un torneo internacional y uno local”

¿Buen rendimiento bajo su mando?: “Peleamos hasta la última fecha el paso a la final el semestre pasado y quedamos invictos en la Copa Libertadores, eso no es nada fácil, eso implica que el grupo se ha armado bien y está haciendo bien las cosas”.

Reuniones con los Char: “Acabo de reunirme con ellos, no siempre ellos piden las reuniones, a veces las pido yo, es bueno que los directivos sepan lo que se está haciendo, cómo se hace y para qué; estuvimos hablando sobre cómo íbamos a afrontar el partido ante Fortaleza; debe haber una buena relación entre el directivo y el cuerpo técnico. Yo soy un empleado de esta institución y debo brindar un informe”.

Su continuidad si es eliminado: “Siempre he estado en riesgo, mi continuidad no depende de mí, depende de los Char, no sé si el partido del martes ante Colo-Colo sea determinante para que se tome una decisión”.

Críticas en el esquema de juego: “En ninguna ocasión, mientras yo he sido entrenador del Junior, he decidido jugar atrás, meterse en el arco, no, sería equivocar los caminos, nosotros nos basamos en la presión, es la lectura que hacemos respecto al partido”.