Alístese para Hip Hop al Parque 2024: cierres, artistas confirmados y más

Esta edición de Hip Hop al Parque se realizará en el Parque Simón Bolívar de Bogotá desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Además, será transmitido en vivo en Canal Capital, por si no puede asistir a todos los conciertos que se presentarán en estos dos días de festival.

Más allá de las puestas en escena de los artistas confirmados, quienes asistan podrán experimentar y presenciar batallas de break dance. Cuatro competiciones, en el transcurso del sábado, y, la semifinal y final, el último día, respectivamente. Quienes se verán en estas reuniones de baile, serán las agrupaciones de “Último Enjambre, Lost Tribe Crew, All Star Flava y Fusion Crew”, todos quintetos de Bogotá.

También, bailarines de break dance de otros países demostrarán sus habilidades en Bogotá. Sus nombres son Team Usa (Estados Unidos), Los más Buscados Crew (Costa Rica), Team Bolivia (Bolivia) y Jale Mate Crew (México).

Por otro lado, los cantantes que estarán en este Hip Hop al Parque 2024, vienen desde Estados Unidos, Chile, España, República Dominicana, Cali y Medellín.

Lea también... IDARTES presenta la diversidad del rap bogotano

Recordemos que este evento cultural se da, debido al cumpleaños número 486 de Bogotá, en el que la Alcaldía de la ciudad convocó para este mes tres festivales musicales: Vallenato al Parque, Colombia al Parque y Hip Hop al Parque. Si le interesa este tipo de espacios, puede consultar aquí los siguientes que habrá durante el restante del 2024.

De este evento musical ya se han hecho en Bogotá 26 veces esta escena del género del Hip Hop, incluida esta ocasión. Adicionalmente, ediciones pasadas tuvieron la presencia de representantes de este tipo de música con artistas reconocidos y de talla internacional como Trueno y Natos & Waor, originarios de Argentina y España.

Artistas confirmados para Festival Hip Hop al Parque 2024

Ciudadano Z

Dj Mister Diamonds

Hanna Hasen

KCK

DJ Tony Touch

Frank Takuma

Cariñito y Raperos por la Paz

Zita Zoe

DJ Mikepopping

Hard Crew

Rapsusklei

Pharoahe Monch

El Alfarero

DJ Lunatic

La Gran Hambruna & Car3sucio

Elorik

Lia Kali

Mcktrices

DJ Peche

J Noa

Tatiana Gómez

Flaco Flow y Melanina

Cormega

Chytemc

Cierres viales por el Festival Hip Hop al Parque 2024

Principalmente, no se encontrarán disponibles las vías cercanas al Parque Simón Bolívar para facilitar el ingreso y salida de los asistentes al evento. En ese sentido, por la avenida calle 63 con carrera 68 y 60 (calzada sur y norte) no se podrá transitar. También, por la ya conocida ciclorruta del domingo, el costado sur por avenida calle 63 con carrera 68 y 60, el paso no estará habilitado.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá recomienda hacer uso de los desvíos autorizados por la avenida carrera 60 al sur y avenida calle 53 o avenida calle 26 al occidente.

Las vías ubicadas en carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente, fueron autorizadas con el fin de que los vehículos que circulen el sábado y el domingo por la zona centro oriental de la ciudad.

Conozca otros cierres viales que se darán en otras ciudades de Colombia como Pereira, Ibagué y Caldas este puente festivo