Michael Barrios se sinceró sobre su salida del América: “Dolió, quería hacer historia”

Michael Barrios tuvo un paso fugaz por el América de Cali. Tras haber llegado libre a principio de año al conjunto Escarlata, su experiencia no fue la esperada en el equipo vallecaucano, pues no contó con los suficientes minutos y terminó fichando por Once Caldas, club en el que ha hecho grandes presentaciones y se ha convertido en un referente.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Barrios se refirió al movimiento, al conjunto de Manizales y aseguró que es creyente en que todo pasa por un motivo. “Soy muy creyente en Dios y Dios lo mueve de un lado a otro por un motivo, una razón y ahí está el resultado, más minutos, más confianza y ahí se está viendo reflejado el resultado. Esto apenas está comenzando y es importante tener los pies sobre la tierra”.

Por su parte, aseguró que para un jugador siempre será clave el ritmo de competencia: “Eso siempre va a ser importante, la continuidad, uno como jugador siempre quiere eso. El ritmo de los partidos es lo que le da a uno el ritmo de competencia. Uno a medida que va trabajando las cosas se hacen más fácil y el grupo estaba enfocado en lo que quería. Nos trazamos objetivos grupales y estamos llenando las expectativas de mucha gente que no confiaba en lo que tenía Once Caldas”.

Los objetivos en Once Caldas: “Desde un comienzo nos trazamos ese objetivo, hacer un mejor torneo que el primer semestre. El torneo que hicieron fue muy importante, pero ahora las expectativas son muchos más grandes, el equipo no solo quiere clasificar a final, sino pelear finales y quedar campeón, ganar cupo a torneo internacional. Eso vale mucho para un país que no tiene mucho cupo en torneos internacionales y creo que es un grupo que sabe el camino que quiere, sabían que todos tenían que coger el mismo camino, entonces todos los días hablamos y decimos que tenemos que creer, que haciendo buen fútbol podemos sacar buenos resultados que nos van a tener ahí”.

El secreto de Hernán Darío Herrera: “El secreto del profe, es un profe que le gusta trabajar el día a día, mira bien al rival, trabaja dependiendo el partido que vamos a enfrentar. No tenemos jugadores de renombre, aparte de Dayro, entonces creo que es un grupo que sabe que cada balón lo tiene que correr y que sabe que desde el primer minuto tenemos que correr. Eso lo hemos demostrado en esos partidos que hemos empezado con resultados malos, tratamos mejorando las cosas que se viene haciendo mal”.

Su salida del América: “En el momento que me toco salir, me dolió, porque llegué con la expectativa de querer hacer las cosas bien, de hacer historia, América es un equipo grande y al haber quedado con ese sin sabor en el primer semestre, quería en el segundo semestre hacer las cosas mejor, pelear por más minutos y más confianza. Se presenta la oportunidad de Once Caldas, lo consulto con mi familia, mi empresario, luego le pregunto a personas que ya conocían la ciudad, me dijeron que era muy buen club, que había grandes expectativas y ahora se está viendo ese resultado. Fue una buena decisión y contento por el buen momento que estoy viviendo acá”.