Matiz resalta relaciones armoniosas con alcaldesa de Ibagué

Ibagué

La gobernadora Adriana Magali Matiz reiteró su disposición de trabajar en conjunto con la alcaldesa de Ibagué Johana Aranda para alcanzar el bienestar de los ibaguereños y tolimenses.

La gobernadora Matiz expresó que no hay lugar para divisiones, y por el contrario, comparte con la alcaldesa el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ibaguereños.

“Este es un momento histórico en el cual dos mujeres valientes, dos mujeres bien intencionadas quieren trabajar por la ciudad de Ibagué y lo vamos a hacer de la mano”, afirmó Matiz.

Sentenció que en caso de alguna fisura en los equipos de las dos administraciones es necesario llamar la atención para que se trabaje, articuladamente. “Lo he hecho en varias oportunidades como, por ejemplo, en el reciente Festival Folclórico Colombiano y los resultados fueron excelentes para todos”, agregó.

La mandataria también abordó las confusiones surgidas en eventos recientes, como el Campeonato Nacional de Patinaje, en el que se habló de una falta de apoyo de la Gobernación. Ante esto, Matiz explicó que la decisión original era realizar el evento en Melgar, pero posteriormente se cambió a Ibagué sin que la Gobernación fuera notificada ni solicitada para apoyar.

“Nunca me buscaron solicitando un apoyo para Ibagué y de eso puede dar fe el propio presidente de la Federación, porque él nunca fue al despacho de la gobernadora a decirme: venga gobernadora que es que vamos a hacer un evento en Ibagué y queremos que usted nos apoye, entonces digamos que ahí no pueden responsabilizarnos a nosotros de que no quisimos dar un apoyo”, enfatizó.

Con respecto a la solicitud de apoyo para eventos deportivos realizada por los concejales de la capital tolimense, la gobernadora sostuvo que en el momento no pudo otorgarlo debido a que no contaba con recursos para hacerlo, pues estaban sujetos a la aprobación de la armonización del Plan de Desarrollo.

No obstante, Matiz expresó su voluntad de seguir colaborando de manera estrecha con la Alcaldía de Ibagué, asegurando que los resultados positivos solo se logran cuando se trabaja en unidad.

“Voy a insistir hasta el último minuto y hasta el último día que esté en la Gobernaciòn en que esto debe trabajarse de manera unida con la Alcaldía de Ibagué”, comentó la mandataria.