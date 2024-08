El vallecaucano Jorge Iván del Valle conquistó la triple corona de natación de California

Valle del Cauca

El vallecaucano recorrió 19.4 kilómetros desde la isla de Anacapa hasta Oxnard, en un tiempo de 5 horas y 20 minutos. Con este nado completó la Triple Corona de California, tras ya haber completado el lago Tahoe en julio con un tiempo de 11 horas y 10 minutos y el Canal de Catalina en el 2022 con un tiempo de 10 horas y 19 minutos. En entrevista con Caracol Radio, el nadador de aguas abiertas dio detalles tras el logro conseguido y se refirió al próximo reto que afrontará en septiembre.

“He sido nadador de carreras toda mi vida, desde los 4 años; pero fue en 2017 cuando conocí la natación de aguas abiertas, un amigo me hizo una invitación a una competencia en Cartagena, no había competido en aguas abiertas, pero desde ese momento empecé a apostarle a proyectos muy grandes en aguas abiertas aquí en California”. Puntualizó el nadador.

Jorge Iván se refirió al apoyo e inspiración por parte de su entrenadora “También le debo mi inspiración en este mundo de las aguas abiertas a mi entrenadora y amiga, Nora Toledano, es la primera mujer latinoamericana en completar el reto de los 7 mares y ha hecho una carrera impresionante en aguas abiertas y un sinfín de nados. Eso ha sido para mi motivación y orgullo, ella es la que ha estado conmigo y me ha entrenado para poder ganar resistencia y poder nadar durante más de 5 o 10 horas, en estos retos no sabes en cuanto tiempo lo vayas a terminar, porque en aguas abiertas no tienes el control de nada son muchos factores externos que no puedes controlar”.

Sobre el próximo desafío que enfrentará, agregó “Ahora estoy recuperándome porque siempre se queda un poco lastimado después de estos nadas tan largos, pero ya estoy enfocado en mi nuevo reto que será en septiembre, voy a circunnavegar toda la ciudad de San Francisco, serán 35 kilómetros, empezando desde el Pacífico y terminando en la Bahía de San Francisco, voy a pasar por debajo del Golden Gate Bridge, este reto será un poco más difícil porque las temperaturas en San Francisco serán más bajas”

Las temperaturas que enfrentará el vallecaucano en San Francisco oscilarán entre los 12 y 14 grados Celsius.