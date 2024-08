¿Cuántos casos activos de viruela del mono hay en Colombia?

A nivel mundial hay preocupación por la viruela del mono, una enfermedad que provocó la declaratoria de la emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). Esto se relaciona con el incremento de casos en las últimas semanas en la República Democrática del Congo y en países de África.

La OMS fue la que declaró la emergencia de salud el pasado 14 de agosto y confirmó que la decisión se tomó luego de una reunión con el Comité de Emergencias del RSI. Dicho comité, los expertos de la salud le sugirieron al director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, la necesidad de implementar la medida, para que a nivel mundial los países se preparen y protejan a sus ciudadanos.

“El Comité ha informado al director general que considera que el recrudecimiento de la mpox es una ESPII con potencial para extenderse aún más por los países de África y posiblemente fuera del continente,”, explicó la OMS.

Para las declaratorias de emergencia, la OMS tiene en cuenta el Reglamento Sanitario Internacional del 2005. Además, para la decisión se tuvo en cuenta datos de los casos activos y los países con la enfermedad.

Hasta ahora la enfermedad contaba con dos clados: I y II. Sin embargo, el director general de la OMS confirmó que hay uno nuevo. ”La aparición de un nuevo clado del virus de la mpox, su rápida propagación en el este de la República Democrática de Congo y la notificación de casos en varios países vecinos son noticias muy preocupantes. Además de los brotes de otros clados del virus de la mpox en la República Democrática del Congo y otros países de África, es evidente que se necesita una respuesta internacional coordinada para detener estos brotes y salvar vidas.”

La cepa o clado que genera preocupación provoca la trasmisión de la enfermedad de manera sexual, por lo que los expertos sugieren bastante cuidado con el contacto entre parejas y demás. De hecho, el presidente del Comité, Dimie Ogoina, comentó que la preocupación no puede ser solo en África, pese a que es el continente con más casos: “El recrudecimiento actual de la mpox en distintas zonas de África, junto con la propagación de una nueva cepa sexualmente transmisible del virus causante de la enfermedad, constituye una emergencia, no solo para África, sino para todo el planeta. La mpox no recibió la atención que se merecía en África, donde se originó, y más tarde provocó un brote mundial en 2022. Es hora de actuar con decisión para evitar que la historia se repita.”

¿Cuántos casos activos de viruela del mono hay en Colombia?

Ante este preocupante panorama, en Caracol Radio revisamos las cifras compartidas por el Instituto Nacional de Salud en Colombia. De acuerdo a la entidad, actualmente hay activos solo dos casos en el país.

Las ciudades con los casos activos son Bogotá y Cali, cada una con un caso.

Por el momento, el pico de contagios fue en abril, mes en donde se reportaron cuatro casos de viruela del mono en el país.

Para este 2024 el país ha evidenciado 109 casos de viruela del mono, de los cuales 108 han sido contagios en hombres y uno en una mujer. También se han registrado 24 hospitalizaciones, y no se han presentado fallecidos. Estos datos son los documentados hasta el 8 de agosto en el país.

Desde el 2022, momento en el que se declaró también alerta de salud pública por la enfermedad, el país ha contado 4.257 casos de contagio. Para el 2022 el país registró 4059 casos, mientras que en 2023 se contaron 89 y en este 2024 los 109.

El Ministerio de Salud ha mencionado que el país se está preparando para proteger a los colombianos. “Colombia sigue comprometida con la vigilancia y el control de la Mpox, trabajando de la mano con las recomendaciones internacionales para proteger la salud de todos nuestros ciudadanos. Mantendremos nuestras acciones de prevención y respuesta para evitar la propagación del virus”, expresó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.