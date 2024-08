“Bárbaros y Cobardes”: Matiz a frente ‘Ismael Ruiz de las Disidencias

Tolima

La acción de un grupo de las Disidencias Armadas del frente ‘Ismael Ruiz’ de refugiarse en una escuela de la zona rural del municipio de Ataco para evadir un operativo del Ejército poniendo en riesgo la integridad de niños, niñas y profesores, generó la airada reacción de la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz quien los calificó de “Bárbaros y Cobardes” al tomar como escudos a estos menores.

“Tomar a los niños como escudos humanos en un ataque, y tomar escuelas para evitar el accionar de las Fuerzas Militares, es un acto de bárbaros y de cobardes y eso no lo podemos permitir en nuestro territorio.

Durante esta acción del Ejército se informó sobre la muerte en combate de alias ‘Brayan’ quien sería el jefe de seguridad de alias ‘Libardo González’ cabecilla de dicha estructura.

Una vez más, la mandataria llamó la atención del Gobierno Nacional desde el Tolima: “Presidente Petro no más retórica y actuar duro en contra de la delincuencia en este país”.

A renglón seguido manifestó “Le he dicho muchas veces al Gobierno Nacional que si quiere conocer un verdadero ejemplo de la Paz Total, que venga al municipio de Planadas, que venga al municipio de El Líbano y conozca la Escuela Regional del Café. Acá la seguridad no puede garantizarse solamente con la presencia de la Fuerza Pública y el control territorial en cada uno de los rincones de este país, sino que debe garantizarse con la inversión y eso es lo que hoy le estamos ratificando a los tolimenses, que desde el Gobierno Departamental no somos amigos de la retórica, somos amigos de los hechos y de las acciones y es lo que hoy le estamos demostrando”, sentenció Matiz.