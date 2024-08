Soldados de aviación: ¿Cuáles son los beneficios por prestar el servicio militar?

En Colombia por ley se estableció hace décadas que, como forma de proteger al país y por garantizar la seguridad nacional, los ciudadanos deben prestar el servicio militar obligatorio.

Así las cosas, cuando se llega a determinada edad, el Estado se encarga de verificar quiénes son los que deben prestar el servicio militar obligatorio.

La ley 1861 de 2017, que se refiere al servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización, señala en su artículo 4 que el servicio militar obligatorio hace un llamado obligatorio a los ciudadanos.

Así lo explica el artículo 4 de la ley 1861 de 2017: “Es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos de servir a la patria, que nace al momento de cumplir su mayoría edad para contribuir y alcanzar los fines del Estado encomendados a la Fuerza Pública.”

Además, dicha ley menciona que es de suma importancia que los colombianos reconozcan que en momentos de crisis en términos de seguridad los ciudadanos tendrán que tomar las armas. “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional, y las instituciones públicas con los beneficios y exclusiones que establece la presente Ley.”

No obstante, la normativa recalca que los colombianos pueden detallar que no desean tomar las armas. “Salvo para quienes ejerzan el derecho fundamental a la objeción de la conciencia.”

Recordemos que las mujeres también pueden prestar el servicio militar de manera voluntaria. Pero será obligatorio por temas de seguridad cuando se requiera.

Soldados de aviación en Colombia:

En el país los colombianos pueden prestar el servicio militar como soldado de aviación. Para inscribirse deben solicitar información en los Distritos Militares Aéreos del país.

Del mismo modo, tendrán que cumplir con requisitos como ser colombiano, no haber definido su situación militar, tener entre 18 y 23 años cumplidos el día de la incorporación. Así como no registrar antecedentes penales y no estar acogido por ninguna de las exenciones contempladas en la ley 1861 del 4 de agosto de 2017.

En Colombia el soldado de aviación tendrá que cumplir con “tareas de seguridad y defensa de bases aéreas y podrá capacitarse durante el servicio militar para cumplir varias labores”, detalló la Fuerza Aérea Colombiana

Estas son las labores:

Operario de Seguridad, Vigilancia y Control de Instalaciones.

Operario Guía Canino

Operario de Medios Electrónicos de Seguridad.

Bombero Aeroportuario y Seguridad Aeroportuaria.

Operario Protección de Personajes.

¿Cuáles son los beneficios por prestar el servicio militar como soldado de aviación?