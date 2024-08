Militares secuestrados y diálogo con el ELN, ¿se desgastó la Paz Total?

En Hora20 el análisis a Paz Total y las dinámicas de la violencia. El secuestro de 98 soldados Guaviare y donde según el gobierno las disidencias de Calarcá tendrían responsabilidad; un ELN que confina 50 mil personas en Chocó mientras que se hacen ofertas para retomar las negociaciones, al tiempo que se abren nuevos frentes de diálogos de paz con organizaciones criminales.

Lo que dicen los panelistas:

Paca Zuleta, abogada y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que el territorio en disputa es un territorio para delinquir, no para hacer obras de caridad, “el hecho de hablar de retención es una cosa ofensiva frente a la opinión pública”. Manifestó que le preocupa lo que genera la falta de narrativa en la Paz Total, “hay confusión en todos los actores. En estas organizaciones de la sociedad civil, en alcaldes, en gobernadores, no hay una idea clara de lo que es la Paz Total; no hay reglas de juego”.

Sobre la presencia de autoridades como la campesina, dijo que también le preocupa la proliferación de grupos con autoridades que nadie les ha dado, “se requiere un Ejército y una organización civil, las guardias campesinas son una autoridad confusa”, de hecho, insistió que las guardias terminan siendo otro grupo ilegal, “no tienen legitimidad para usar la fuerza y cometen un delito secuestrando personas. Me preocupa que se diga que hay una legitimidad”.

Por último, hay una mezcla de voluntarismo, de no tener ningún plan y algo de ingenuidad, “hay grupos que están instrumentalizados y otros son instrumentos de esa guerra. Les interesa el control del territorio, no el presupuesto público”.

Para Luis Fernando Trejos, politólogo, profesor en la Universidad del Norte, investigador en temas de conflicto y columnista, hay fallas estructurales en el sentido que la Paz Total abrió muchas mesas de manera simultáneas, pero sin fase previa o exploratoria, “no se definieron líneas rojas o si tenían voluntad de paz real”.

Resaltó que el Gobierno terminó generando incentivos perversos al decretar ceses al fuego al inicio de las negociaciones, pues explicó que los ceses llevaron a que armados se liberaran de combatir al Estado, lo que desembocó en guerras regionales entre los armados ilegales, “los mecanismos de monitoreo y verificación no lograron conformarse de manera efectiva y eficaz, entonces vemos es a armados y al Estado acusándose de que es la contraparte la que violó el cese al fuego”.

Manifestó que el Gobierno llegó a una encrucijada y no puede postergar la estrategia de seguridad y defensa nacional, “basta con mirar el contraste entre la autocrítica del minDefensa frente al silencio de los equipos de paz donde hay cero autocrítica”.

También le puede interesar: Víctimas del conflicto armado no se ven reflejadas en políticas de paz del gobierno.

Jorge Mantilla, politólogo, experto en dinámicas del conflicto, PhD en criminología y columnista, detalló que hemos llegado a un punto donde todas las partes involucradas en la negociación saben que no va a haber paz total, en ese sentido, explicó que el Gobierno busca ganar tiempo para poder seguir logrando reducciones parciales de la violencia, “este es el gobierno de la vida y al final una tasa de homicidios baja será una forma de medir la Paz Total”. Resaltó que la idea de ganar tiempo explica por qué sostener una Paz Total, “que consiste realmente en treguas urbanas y unos ceses regionales. Eso no es sostenible como se demostró en Cauca”.

Resaltó que hablar de paz en el siguiente gobierno será difícil, pues destacó que hay un desgaste de la credibilidad de la idea de una salida negociada y hay una desgaste de la legitimidad en las comunidades. Por último, señaló que hay un Estado al que se le exige desmilitarizar al territorio y proteger a la población civil, “usted no tiene cómo proteger a la población si no controla el territorio. El Gobierno está confundido y eso se evidencia en los mensajes encontrados”.

Para Juan Esteban Lewin, periodista y jefe de redacción de El País América, el periódico global, en la Paz Total hay problema de planeación, pero también en el propio Gobierno, “la falta de liderazgo permanente y ponerse de acuerdo en algunos temas hace que tengan estas dificultades”. También dijo que se nota una versión contradictoria desde las autoridades, lo cual lleva a que se refuerce la idea de que hace falta claridad. Sobre los diálogos con el Clan del Golfo, dijo que sí es bienvenido que el Gobierno negocie con grupos que no vienen de la izquierda, “si uno tiene una política de paz, debe hablar con los diferentes y no solo con los que tiene una historia parecida”.

Por último, rescató que los esfuerzos del Presidente por darle volumen a los ataques en Argelia, Cauca, es una manera tímida de recordarle al ELN y otros grupos que hay capacidad disuasoria del Estado, aunque se use poco.