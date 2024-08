Me da temor que se cometan los errores del pasado y se pierda la plata: Deluque

Durante el debate de Hora20 desde las regiones, esta vez desde Riohacha, Alfredo Deluque, senador de la república, dijo que todos quieren que las promesas y discursos bonitos del presidente se cumplan, “pero soy escéptico con lo que ocurre porque la realidad es que muchos se paran en un atril diciendo que toca hacer y no se consulta lo que se ha hecho”. Resaltó que le da temor que se cometan los errores del pasado y se pierda la plata, “otro temor grande es que nos digan que la plata para La Guajira se acabó. Lo de la UNGRD fue terrible, no es solo carrotanques y es lo de ollas comunitarias, entonces no son los $40 mil millones, se supera el medio billón de pesos”.

Recordó que por 14 años ha liderado la cruzada para que se desarrolle la vía de la Alta Guajira, pero señaló que este es el único gobierno que no da una respuesta al respecto.

Sobre la realidad económica, dijo que si bien las regalías aumentaron para el departamento, es algo que fluctúa y se va compensando en el tiempo, “pero hay dos temas importantes: el Gobierno ya le pagó al BID el préstamo y ahora el gobierno le cobra 90 mil millones a La Guajira”, con lo cual, pidió que ese dinero no se cobre y mejor se reinvierta en proyectos para el departamento.