¿Qué dijo el papá del niño ahogado en Montenegro y las autoridades de turismo del Quindío?

Habló el papá del niño de 3 años de edad que murió ahogado el fin de semana en una de las piscinas del parque de La Familia en el municipio de Montenegro

Rubén Darío Ramírez en diálogo con Caracol Radio en medio del dolor por la muerte de su hijo dijo que demandará al parque porque según él no tiene primeros auxilios para atender estas situaciones de emergencia, ni ambulancia, además no hay señalización que indique el cambio de profundidad entre la piscina de los niños y de los adultos.

Y relató “El niño estaba en la piscina de los pequeños de un momento a otro no sé qué pasó se desapareció, nosotros fuimos a buscarlo, duramos un rato fuimos al baño, fuimos allá afuera al parque cuando yo salí del baño, estaba uno de los salvavidas desesperado uno de esos muchachos, lo sacó entonces el problema que llevo ahí que no se tienen las capacidades”

Y agregó “no tiene nada señalización hay dos o tres salvavidas de los cuales no se mueven de donde están, no dan vuelta en la piscina, en el momento del incidente no había ni una ambulancia, no había nada, hace días también en un caso con otro niño, o sea que ahí no prestan la seguridad indicada, ese mismo día, una niña se tiró y la cargaron a sacarla en el momentico se tiró y la sacaron, entonces los salvavidas no están dando las vueltas que dar porque todo salvavidas son todo el día dando ronda y pendientes esto no, yo sé que han pasado”

El papa del menor también mencionó “los primeros auxilios no fueron oportunos, cuando hay alguien así más un niño tiene que correr, no había una ambulancia, tuvimos que salir en un carro particular con mi niño para el hospital, no es para los requisitos de seguridad que se necesitan para ese caso evento lo que a mí más me intriga la señalización, como no va a haber una señalización en una parte de esas tan peligrosas con niños de 4 5 años seis años ahí pegados a dos o tres metros de la piscina de 1.50″

Autoridades de turismo

Tras la muerte de un menor de 3 años en una piscina en el Quindío, autoridades de turismo sostienen que establecen el acompañamiento a establecimientos en cumplimiento de las medidas.

El secretario de Turismo, Carlos Fabio Álvarez fue claro que hasta donde llegan sus competencias establecen el acompañamiento permanente a los entes correspondientes en cuanto al cumplimiento de la normatividad de todos los prestadores de servicios turísticos.

Aseguró que el proceso va enfocado a un apoyo para que realicen el seguimiento oportuno y en caso tal de que no se generen los cumplimientos de los requisitos establecidos en la norma aplicar las medidas respectivas.

Además, llamó la atención de padres de familia a estar al tanto de los menores en ese tipo de espacios donde el riesgo es alto por eso es clave no descuidarlos ni un minuto.

