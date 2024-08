Martes 13 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

ARMENIA

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un líder comunal y una mujer resultaron heridos por ataque a bala en el centro de Armenia,

Los hechos se presentaron ayer lunes 12 de agosto sobre las cuatro de la tarde en la carrera 16 entre calles 23 y 24 a un costado del supermercado Ventanilla Verde.

El comandante de la Policía Coronel Luis Fernando Atuesta al entregar el reporte señaló “dos personas son heridas al parecer con arma de fuego, se trata de Jorge Iván Vergara González quien se desempeña como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Manuel Beltrán bajo y de la señora Ángela María Saavedra quien se encontraba en el lugar donde ocurrió el hecho ejerciendo actividades como promotora de ventas”

Y agregó que estas personas de manera inmediata fueron trasladadas a centro hospitalario afortunadamente con heridas leves que no revisten ninguna gravedad y se encuentran fuera de peligro”

Las primeras indagaciones indican que ninguna de las dos personas tenía amenazas en su contra o habían presentado algún tipo de denuncia formal por algún tema relacionado de amenazas.

El alto oficial añadió “También se descarta pues que la acción haya sido producto de un intento también de atraco o de asalto donde ocurrieron los hechos y estamos valorando informaciones preliminares especialmente de Jorge Iván frente a algunas situaciones que ocurrieron y digamos que harán parte de la investigación esa valoración para determinar si lo que ocurrió y si lo que él nos está comentando tiene que ver con esta situación”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades en Armenia activaron ruta de protección a líder comunal que fue víctima de ataque sicarial

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Andrés Buitrago afirmó que avanzan las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el lamentable hecho. Sostuvo que al ser una de las víctimas líder comunal activaron la ruta de protección correspondiente para brindar el acompañamiento oportuno.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Habló el papá del niño de 3 años de edad que murió ahogado el fin de semana en una de las piscinas del parque de La Familia en el municipio de Montenegro

Rubén Darío Ramírez en diálogo con Caracol Radio en medio del dolor por la muerte de su hijo dijo que demandará al parque porque según él no tiene primeros auxilios para atender estas situaciones de emergencia, ni ambulancia, además no hay señalización que indique el cambio de profundidad entre la piscina de los niños y de los adultos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tras la muerte de un menor de 3 años en una piscina en el Quindío, autoridades de turismo sostienen que establecen el acompañamiento a establecimientos en cumplimiento de las medidas

El secretario de Turismo, Carlos Fabio Álvarez fue claro que hasta donde llegan sus competencias establecen el acompañamiento permanente a los entes correspondientes en cuanto al cumplimiento de la normatividad de todos los prestadores de servicios turísticos.

Aseguró que el proceso va enfocado a un apoyo para que realicen el seguimiento oportuno y en caso tal de que no se generen los cumplimientos de los requisitos establecidos en la norma aplicar las medidas respectivas.

Además, llamó la atención de padres de familia a estar al tanto de los menores en ese tipo de espacios donde el riesgo es alto por eso es clave no descuidarlos ni un minuto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Trabajo sí hay, hoy martes 13 de agosto, el SENA realizará la jornada ExpoEmpleo, una iniciativa dirigida a jóvenes entre 18 y 28 años en el departamento del Quindío que buscan insertarse en el mercado laboral.

El evento se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la Agencia Pública de Empleo ubicada en la calle 7 # 18 – 21, sede del barrio Galán de Armenia, brindando a los asistentes la oportunidad de postularse de manera presencial a 522 vacantes disponibles en diversas áreas.

Edna Patiño, coordinadora Agencia Pública de Empleo del Sena, regional Quindío explicó que la mayoría de las oportunidades laborales se encuentran en Armenia, pero también se ofrecen vacantes en municipios cercanos como Montenegro y La Tebaida.

Entre las vacantes se destacan asesor comercial, operario de cargue y descargue de materiales, supervisor de construcción de obras civiles, promotor de ventas, auxiliar de cocina, auxiliar administrativo, nutricionista, recepcionista y repartidor de domicilios.

Además, a las 2:00 pm se realizará una muestra comercial con emprendedores marca Fondo Emprender, quienes expondrán sus historias de éxito.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Circasia Julián Andrés Peña se reunió en Bogotá con la directora nacional de bomberos para buscar apoyo y tratar de solucionar el problema de los bomberos voluntarios de esa localidad que luego de dos años sigue sin contratación y sin operar en ese municipio

El mandatario agregó “es importante que la ciudadanía conozca que no está en manos del Alcalde Municipal poder solucionar y dirimir este conflicto, porque da la naturaleza privada del Cuerpo de Bomberos, pues básicamente hay que esperar que sea la autoridad judicial en la que se pronuncia”

Por nuestra parte dos acciones, la primera hay un plan de contingencia contratado con el operador logístico de las fiestas de tal suerte que todas las actividades en el marco que las festividades del municipio, pues tienen un plan de contingencia contratado sin ninguna dificultad y mientras tanto seguimos adelantando gestiones para que algún municipio vecino con Cuerpo Voluntario de Bomberos suscriba un convenio que el municipio es el caso no ha sido fácil, porque la mayoría no están interesados dado que deben responder primero por su jurisdicciones

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Copa América, aunque alivianó al sector comercio del país ante la crisis económica que vive el sector, persiste el estancamiento

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco, Jaime Alberto Cabal explicó que el comercio lleva 18 meses consecutivos con caída en las ventas y en julio no fue la excepción, pero dijo que el desarrollo de la copa américa jalonó a sectores como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, equipos de sonido y televisores.

A pesar de lo anterior advirtió que el 24% de los empresarios aumentaron sus ventas, sin embargo, el 30% disminuyeron lo que refleja un mes de estancamiento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En cuanto al diálogo con el gobierno nacional, el presidente del gremio de comerciantes señaló que después de varios llamados de reactivación solo han sido invitados selectivamente sin tenerlos en cuenta.

Advirtió que no comparten las políticas de reactivación como es la nueva reforma tributaria y la reforma laboral porque considera que va en contravía de lo que debe realizar el gobierno por el país.

Así mismo insistió en que una de las estrategias que realmente permitirían una reactivación económica tiene que ver con el día sin IVA, pero lamentó que el gobierno nacional no la hubiera acompañado en su momento a pesar de que fue aprobado en el congreso de la república.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con una inversión de 2.700 millones de pesos la gobernación del Quindío hizo entrega oficial de la maquinaria adquirida por el departamento para hacer parte de los tres combos que, en las zonas norte, sur y centro de la geografía, atenderán las contingencias viales originadas principalmente por el invierno y que afectan la movilidad.

Los elementos asignados fueron dos motoniveladoras, un vibro compactador y un mini cargador, adquiridos a través de la tienda virtual de la Agencia Nacional de Contratación

Los tres combos están destinados a igual cantidad de frentes de trabajo, y constan cada uno de dos volquetas, una motoniveladora y un vibro compactador, con destinos a las zonas norte, centro y sur de la Cordillera. El gobernador hizo un llamado urgente en el sentido de que las comunidades deberán hacer un uso óptimo de estos elementos para optimizar los servicios que los mismas prestarán en cada zona.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se reinician las obras del Centro Integral para la Atención de Personas en Desprotección Social en Calarcá. Este proyecto ha enfrentado diversos inconvenientes debido a la necesidad de realizar ajustes necesarios tras la remodelación, que incluyó áreas deportivas para el municipio como una cancha con especificaciones tipo FIFA y una pista de trote, diseñadas para el disfrute de los calarqueños.

Estos cambios obligaron a modificar el área destinada al complejo para la atención a la discapacidad y, en consecuencia, a reformar la licencia de construcción, la cual había sido aprobada el año pasado.

Con la nueva licencia, entregada la semana pasada, se han retomado las acciones pertinentes para reiniciar las obras, han establecido un cronograma con el interventor que proyecta la culminación de las obras para febrero de 2025.

La inversión inicial para la ejecución es de aproximadamente $2.900 millones, lo que permitirá poner en funcionamiento las áreas sociales; una necesidad urgente para el municipio de Calarcá y las localidades vecinas, como Armenia y los municipios de la cordillera.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Rodrigo Estrada Reveiz, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, se pronuncia atendiendo las solicitudes de empresarios de diversos sectores, especialmente el turístico.

Reiteramos la importancia de fortalecer la coordinación y estrategia en el desarrollo de eventos deportivos que, aunque representan un gran impulso económico requieren una preparación y articulación en aspectos clave.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis se refirió a la situación de la dirección de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado.

El mandatario departamental señaló “la Corporación a hoy estamos nosotros en todo un proceso legal que viene en una recusaciones que estamos haciendo como nos lo dice la ley, se lo he dicho al Consejo Directivo, que yo no quiero pasar por encima de lo que me diga la ley, soy respetuoso de las leyes de la Constitución y yo creo que hoy vamos en un buen paso para poder nosotros dejar a un lado todas estas recusaciones y poder generar lo que hoy está pidiendo la gente, de colocar una persona para que continúen los destinos de la CRQ proyectándose en cómo deben de ser”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Quindío impulsan la estrategia denominada “puntos de abastecimiento solidario” para enfrentar el hambre en las comunidades con mayor vulnerabilidad

Precisamente es un nuevo programa del gobierno nacional que tiene como objetivo principal mitigar el hambre, la directora de prosperidad social en el departamento Luz Helena Forero dio a conocer que sostuvo reunión con el alcalde de la ciudad con el fin de que puedan contar con un punto de abastecimiento solidario.

Sostuvo que pretende reactivar la economía local con la disminución de los circuitos de comercialización de productos agropecuarios para reducir los costos y así garantizar espacios de distribución para los campesinos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La empresa panelera Mesa Baja recibió el mercurio de oro de Fenalco Quindío, el máximo galardón en la noche de los mejores

En las instalaciones del centro de convenciones de Armenia se llevó a cabo el evento tradicional de Fenalco Quindío denominado ‘La Noche de los Mejores’ donde brindan reconocimiento a los empresarios del departamento.

A través de 13 categorías, el máximo galardón fue entregado a la empresa Mesa Baja que bajo principios de agricultura sustentable ha logrado posicionar productos orgánicos en países como Chile, Rumania y Australia, entre otros.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, hoy en el centro de convenciones de Armenia se llevará a cabo la presentación oficial de los segundos juegos departamentales y para departamentales del Quindío.

Lunes 12 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío