Lunes 12 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

ARMENIA

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, investigan la muerte de dos niños el fin de semana en hechos aislados, uno un bebe indígena con problemas de salud y el otro un niño de tres años que se ahogó en una piscina

El primer caso se presentó en la vereda Los Juanes zona rural del municipio de Pijao donde se reportó la muerte de un bebé integrante de la comunidad Embera que al parecer presentó problemas de salud y murió, será medicina legal la que determine las causas de la muerte.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El otro hecho se presentó ayer domingo 10 de agosto en el parque de la familia en el municipio de Montenegro en el Quindío.

Según el reporte sobre las 4:40 de la tarde, un menor de 3 años, identificado como Alan Ramírez Gonzales, ingresó al servicio de urgencias del Hospital Roberto Quintero Villa, tras ser encontrado en una piscina pública del municipio. El niño fue llevado de inmediato al hospital por sus padres, quienes lo encontraron en un estado crítico.

Según el reporte médico, al momento de su llegada, el menor presentaba mucosas frías y pálidas, con pupilas completamente dilatadas, signos que indicaban la ausencia de actividad vital.

Además, se observaron restos de comida en su cuerpo. Ante la gravedad de la situación, el equipo médico lo trasladó a la sala de reanimación, donde se llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar y aspiración de secreciones durante 10 minutos.

Lamentablemente, a pesar de los intensos esfuerzos del personal médico, no se logró obtener una respuesta positiva en el menor. Tras el fallido intento de reanimación, los médicos informaron a los padres sobre el trágico desenlace, explicándoles que, a pesar de las maniobras realizadas, el niño había ingresado sin signos vitales y no respondió a los procedimientos de reanimación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fin de semana trágico en las vías del Quindío, cuatro muertos dejaron tres accidentes de tránsito y en todos están involucrados motociclistas.

El primer caso se registró en la madrugada del sábado en la carrera 23 entre calles 11 y 12, sector del barrio Granada de Armenia donde dos jóvenes identificados como Johan Nicolás Barbosa Mosquera, de 24 años de edad y Santiago Latorre Orozco, de 23 años de edad, murieron luego de que en la moto en la que se trasladaban chocara de frente contra el separador y luego contra un árbol.

En lo que va corrido del 2024 ya son 13 las personas fallecidas en accidentes de tránsito solo en las vías de Armenia en su mayoría motociclistas, por lo que las autoridades de tránsito llamaron la atención de los conductores a respetar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad y no conducir en estado de embriaguez.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los otros dos accidentes de tránsito se presentaron en la madrugada del domingo donde murieron dos motociclistas en hechos aislados en las vías del Quindío.

El primer accidente se registró la vía Armenia – La Herradura en el municipio de La Tebaida Sur del Quindío donde un motociclista que se movilizaba en una moto AKT de placa HLL 44E identificado como Andrés Bolaños murió luego de ser arrollado al parecer por un vehículo particular que se dio a la fuga del lugar.

Horas después en la vía entre Armenia y el club campestre cerca de Cenexpo se presentó otro siniestro vial donde un motociclista identificado como Cristian Danilo Cabezas de 31 años de edad murió luego de perder el control de la moto y chocar contra el separador.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Procuraduría General de la Nación en fallo de primera instancia sancionó al expresidente del Concejo de Armenia, Quindío, Bryant Stiven Naranjo Raigoza (2020 – 2023) al encontrarlo responsable disciplinariamente de irregularidades en la suscripción del contrato para elegir al personero municipal.

El ente de control regional Risaralda confirmó que el concejal se extralimitó en el cumplimiento de sus funciones al celebrar un negocio jurídico con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y estableció realizar un único pago por el 100 % del valor sin tener en cuenta lo dispuesto por Ley que señala los anticipos no podrán exceder el 50 %.

Con su actuación Naranjo Raigoza, en su rol de ordenador del gasto, según la Procuraduría transgredió las normas legales al autorizar que se cancelara una suma superior a los $ 50 millones el 28 de diciembre de 2020, con lo que vulneró el principio de responsabilidad atinente a la función pública.

El ente de control advirtió que la sanción de cinco meses de suspensión en el ejercicio del cargo será convertida a salarios devengados para el año de la comisión de la falta, que fue calificada de manera definitiva como gravísima cometida a título de culpa grave.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Insólito, en el municipio de Circasia en el Quindío que está de fiesta Aniversarias no cuenta con atención de emergencias porque debido a problemas internos no está operando el cuerpo de bomberos, afectando a 30.000 habitantes.

Y es que a través de un comunicado los bomberos voluntarios dieron a conocer al alcalde de la localidad Julián Andrés Peña que no seguirán prestando el servicio porque no solo no cuentan con contrato, sino que debido a los problemas internos no tienen permiso para operar en esa localidad

Fernando Reyes veedor de los bomberos calificó como critica la situación de los bomberos voluntarios de Circasia y considera que esta decisión es buscando presión a la secretaria del interior para que nombre dignatarios y por eso espera que delegados de la dirección nacional de bomberos y del ministerio del interior visiten la región.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de La Tebaida, Ricardo Celis dijo que la semana pasada fue superada la contingencia también con los bomberos de esa localidad que habían denunciado que no tenían contrato, pero ya fue aclarada la situación y hoy están prestando el servicio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia, en cabeza de su secretario de Gobierno y Convivencia, Jorge Andrés Buitrago, pronunció que se vienen realizando labores de mantenimiento rutinarias a algunos vehículos del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad, con el fin de mejorar la capacidad operativa de la institución y tener sus equipos en un estado óptimo para atender cualquier emergencia o situación que así lo requiera.

El funcionario aclaró también que, la capacidad operativa de los bomberos no ha reducido y afirmó que algunos de los automotores con los que cuenta la entidad, que en el momento de su adquisición no fueron debidamente matriculados, seguirán funcionando a la espera de un fallo judicial que determine que estos deben ser retirados de su labor.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

10 constructoras han sido intervenidas por la alcaldía de Armenia debido a incumplimientos

En el recinto del Concejo Municipal se llevó a cabo un debate sobre la situación de constructoras en la ciudad que han sido denunciadas por estafas e incumplimientos en la entrega de proyectos de vivienda.

el subdirector de la oficina de planeación de la ciudad, Diego Fernando Ramírez dio a conocer que tienen intervenidas 10 sociedades e igual número de proyectos donde la idea es realizar las acciones en debida forma para garantizar a los compradores el derecho a su vivienda.

Informó que las reclamaciones a la fecha suman alrededor de 100 mil millones de pesos y las mismas tienen que ver con retrasos que fueron determinados a través de un proceso administrativo donde quedó evidenciado que no hay condiciones mínimas necesarias que garanticen que el constructor cumpla.

Envío un llamado a la comunidad a que antes de realizar la compra consulten registro de enajenación y que cuenten con el permiso ya que consolida que el lote donde se va a construir no tiene problema legal.

En cuanto a las acciones que establecen para evitar complejidades dijo que verifican cierre financiero del proyecto, licencia de urbanismo y otros documentos para dar la viabilidad correspondiente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sonia Carreño es una de las afectadas quien sostuvo que después de seis años no ha tenido respuestas ni soluciones efectivas. Indicó que ella es de Bogotá y su sueño era tener vivienda propia en la ciudad de Armenia con el fin de brindarle una mejor calidad de vida a su madre por eso invirtió 75 millones de pesos en un proyecto que conoció en una feria inmobiliaria en Bogotá.

Sostuvo que nunca se imaginó el viacrucis que viviría ante los incumplimientos y retrasos que no han permitido que tenga su vivienda, pero considera lo más grave es que no pasa nada.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Lamentó que ni las instituciones correspondientes en la vigilancia de constructoras ni los entes de control determinen acciones puntuales que permitan minimizar estas afectaciones a quienes tienen el sueño de vivienda.

Por último, otro de los afectados es Marco Antonio Herrera quien vive hace 24 años en Estados Unidos y junto con su hermana decidieron materializar el sueño de tener casa propia.

Afirmó que realizó todo el trámite correspondiente como fue la inversión por 140 millones de pesos e incluso 20 millones más para terminar el apartamento, sin embargo, no obtuvo las escrituras lo que generó que tomarán posesión.

Vale anotar que uno de los compromisos durante el debate es el de la alcaldía en cuanto a trabajar de la mano con la comisión accidental del Concejo para brindar las garantías a los afectados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No hay derecho, ingenieros y topógrafos denuncian que el consorcio que construye obras de dobles calzadas en el Quindío y norte del valle les adeuda tres meses de salario, la prima y las liquidaciones

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia en conjunto con el Ejército Nacional y Empresas Públicas de Armenia, intervinieron con maquinaria pesada el Mirador de La Secreta, un espacio que en los últimos meses se había visto afectado por la acumulación de basura mal dispuesta por algunos ciudadanos.

Este esfuerzo no se limita a la limpieza física del espacio. La Alcaldía también está trabajando en un plan de reforestación y embellecimiento del Mirador, que incluirá la siembra de árboles nativos y la instalación de zonas verdes, con el objetivo de revitalizar el ecosistema local. Así mismo, se planea realizar jornadas educativas y de atención para la comunidad cercana, con el fin de promover prácticas sostenibles y el cuidado del medio ambiente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La inflación en el mes de julio de 2024 en la ciudad de Armenia fue de 0.47% y el mayor incremento se presentó en los alimentos con 0.98%, seguido por alojamientos con 0.62% y recreación 0.51%.

Los rubros con menor aumento fueron comunicaciones con -0.16%, transporte, enseres y educación con 0.0%. La inflación de los siete primeros meses acumula 4.36% y la del año corrido 6.89%.

La ciudad de Armenia presentó el mayor incremento en el índice de precios de la RAP Eje Cafetero en el mes de julio, siendo los alimentos y los alojamientos los que presionaron el aumento. La inflación del año corrido es la segunda mayor después de Pereira.

El mercado laboral que se ha mantenido estable y el aumento de las remesas internacionales ha permitido que la ciudad mantenga a flote la demanda, lo que ha presionado los precios de gastos básicos del hogar como el arrendamiento y la comida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Armenia, el eje cafetero sella el Pacto Regional por la Vida y la Biodiversidad camino a la COP16 que se realizará en la ciudad de Cali entre octubre y noviembre

Representantes de la sociedad civil, líderes ambientales, instituciones locales y regionales se unieron en el centro de convenciones de Armenia en un diálogo de saberes y construcción colectiva, orientando las prioridades del país hacia la COP16, donde abordaron estrategias exitosas de la región para gestionar conflictos que causan pérdida de biodiversidad, transiciones hacia un modelo agrario sostenible y alternativas al turismo extractivo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Proceso de armonización del presupuesto generó dificultad en la contratación de transporte escolar en el Quindío

El nuevo proceso que se llevó a cabo este año tras aprobación de plan de desarrollo tanto de las alcaldías municipales como de la gobernación ha generado las dificultades en la contratación de transporte escolar.

El alcalde de Circasia, Julián Peña reconoció que actualmente no cuentan con el servicio ya que terminó el 31 de julio. Fue claro que esperan la transferencia de la gobernación del departamento para iniciar la contratación que se extenderá hasta el mes de noviembre.

Por su parte el alcalde del municipio de Génova, Diego Fernando Sicua resaltó que el servicio lo prestan actualmente en completa normalidad, aunque reconoció una dificultad por la armonización del presupuesto.

Al respecto la secretaria de educación del departamento, Tatiana Hernández aclaró que la responsabilidad del servicio es de las alcaldías municipales ya que deben garantizar el proceso.

Destacó que tienen la obligación de cofinanciar el servicio en un 30% debido a una ordenanza y es el punto que están pendientes donde ya avanzan en los convenios correspondientes con las alcaldías.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío llaman la atención del gobierno nacional para trabajar de la mano en las reformas sociales

Tras los dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro se generan expectativas en torno a sus reformas sociales que desencadenan diferentes reacciones.

El presidente de la Cámara de Comercio Rodrigo Estrada, manifestó que están muy al tanto de la reforma laboral porque podría generar un impacto en el sector.

Señaló que, aunque están de acuerdo en que exista una justicia laboral, la norma puede afectar la empleabilidad como tal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cambios en las rectorías de dos colegios públicos en Armenia, Adela Mogollón se pensionó luego de varios años como rectora de la Institución Educativa CASD y allí llega que Jorge Adrián Osorio Acevedo que era el rector de la ciudadela del sur donde fue nombrado Nicolás Albeiro Gómez Tamayo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Kurt Wartski Patiño ha sido designado como el nuevo director del Plan Departamental de Aguas (PDA). Quien reemplaza al arquitecto Milton César Torres, quien ocupó el cargo de director del PDA durante más de tres años.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

“Unidos por una garrita” Armenia marchó contra el maltrato y el abandono animal. Cientos de ciudadanos en compañía de los amigos peluditos recorrieron las principales vías de la capital del Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) seccional Quindío realizará hoy lunes 12 de agosto su tradicional evento “La Noche de los Mejores”, un reconocimiento a los empresarios del Quindío. La ceremonia tendrá lugar en el Centro Metropolitano de Convenciones de Armenia a partir de las 5:00 p.m.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Pesistas quindianos al celebrar las dos medallas de plata que ganaron los deportistas colombianos en levantamiento de pesas en juegos olímpicos pidieron más apoyo para este deporte que es el que más medallas olímpicas le ha entregado al país.

Desde Paris, Francia, el pesista quindiano Carlos Andica que participó por Colombia en los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008 indicó “El llamado es a que de verdad apoyemos este deporte, en todo el país hacen falta más infraestructura, más gimnasios, más equipamientos, pagarles bien a los entrenadores, darles buena implementación, indumentaria, que ellos tengan sus zapatillas, y apoyen las pesas en los 32 departamentos, porque somos potencia.”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, en la liga nacional de fútbol de salón, las chicas de Caciques del Quindío empataron le ganaron 3 a 0 contra Tolima Syscafe de visitante, mientras que en la rama masculina Caciques Del Quindío empató 3 a 3 ante Tullis de Dosquebradas de visitante

Finalmente, en el Torneo Dimayor de la B, el Deportes Quindío ganó como visitante 2 a 0 a Real Santander, en partido válido por la cuarta fecha del campeonato.

Viernes 9 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío