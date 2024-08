Horóscopo del Profesor Salomón: mensaje clave sobre la suerte de Cáncer y más signos

Este martes la Luna está en cuarto creciente, lo que significa que es momento de que crezcan los proyectos, finanzas y metas, según indicó el Profesor Salomón, quien resaltó que es importante aprovechar y canalizar la energía de este astro.

El experto diariamente da una frase de reflexión para que cada día tenga algo especial que decretar para que las cosas se cumplan. La oración que debe repetir este día es: “me abro al universo para recibir todas las bendiciones de este día”.

Horóscopo 13 de agosto

El Profesor Salomón abrió el tarot de este martes y dijo lo siguiente de cada signo zodiacal:

• Tauro

Viene poder y energía, conseguirá vencer las dificultades, sacar adelante los proyectos y tendrá energía para seguir adelante a pesar de los obstáculos que se presenten. Tendrá el poder de conquistar las cosas.

Número de suerte: 7024

• Virgo

Suelte y fluya, deje que las cosas salgan, que sea lo que tenga que ser, no trate de detener, aparentar o tensionarse. Lo que tiene que ser será y punto, ahí está la clave del verdadero existo y estabilidad en el amor, el dinero y los negocios, de esto dependerá de ahora en adelante su vida.

Número de suerte: 6513

• Capricornio

Firmeza y amor son las bases para este día, deber hacer todo combinando estas dos palabras porque cuando se hace así, las cosas empiezan a fluir. Esta es la clave para las personas nacidas bajo este signo.

Número de suerte: 5524

• Géminis

Las recomendaciones para hoy son constancia y seguridad. La constancia vence lo que la dicha no alcanza y la seguridad le ayuda a conquistar sus metas, con esto todo lo va a lograr, ahí está la clave.

Número de suerte: 0433

• Libra

Los nacidos bajo este signo deben tener en cuenta que nada es fácil en la vida, se tiene que esforzar, todo necesita sacrificio. También, es importante tener tranquilidad, no se altere por nada, ahí debe ver los resultados.

Número de suerte: 2914

• Acuario

No dejen de soñar, siga pensando y deseando eso que quiere, cuando no se hace, se acaba la vida. Ponga sus sueños en acción para que pueda conquistarlos pronto. La segunda recomendación es perdonar para sanar y atraer lo mejor a su vida.

Número de suerte: 1830

• Cáncer

Tengan en cuenta el progreso, piense en él y deje los rencores, si vive de eso, no podrá surgir. Piense en sus metas y no se contamine por el daño que otros le han hecho, cambie de página porque vienen grandes cosas para su vida, crea y fortalezca su vida.

Número de suerte: 1563

• Escorpión

No se desesperen porque no sacan nada, espere que las cosas se den o cambien. También, proyéctese, siempre hay que tener anhelos, no deje que todo le llegue de imprevisto, hay que saber hacia qué meta se va a dirigir, no se desespere.

Número de suerte: 0844

• Piscis

No se dejen bloquear de lo que los demás comenten y digan, siempre tendrá personas hablando mal de ustedes, no le dé poder a eso, no permita que el enemigo gane. Procure bañarse y luego aplicarse aceite por todo el cuerpo para que cada cosa le resbale.

Por otro lado, siga firme en los propósitos que quiere conquistar, muchos lo están logrando y otros que tienen pensado iniciar un proyecto, van por buen camino.

Número de suerte: 5208

• Aries

Tenga siempre en cuenta que el pasado es pasado y punto, deje de pensar en lo que tenía, deje de anhelar que las cosas y las personas regresen, deje de vivir del recuerdo porque todo ya cambió y seguirá cambiando, adáptese para que no deje pasar las buenas oportunidades.

Número de suerte: 4019

• Leo

Recuerde que tiene poder, ustedes son los reyes del signo zodiacal, pero debe saber emplear ese poder para lograr las cosas, sin embargo, no lo confunda con la soberbia. Por otro lado, recibirá la llamada de alguien que es muy clave y traerá una noticia para su vida.

Número de suerte: 1158

• Sagitario

Dejen el mal genio, tome las cosas con libertad, como a usted no le gusta que lo controlen, no pretenda hacerlo con otros, de este modo tendrá la armonía y felicidad que desea en su vida.

Número de suerte: 1526