Signos que recibirán noticias esta semana 12 al 18 de agosto: horóscopo Profesor Salomón

El Profesor Salomón inició este lunes 12 de agosto recomendando a todos los signos del zodiaco pedir dinero con devoción y afirmar que “llegará en cantidad más que suficiente”. Luego le preguntó al tarot por la suerte de cada uno y habló de lo que les espera durante este día y la semana en la salud, el dinero y el amor.

Horóscopo 12 de agosto

• Aries

Las cartas hablan de salud, dinero y amor. En cuanto a lo económico, va a llegar esta semana una plata que le dará soluciones a problemas que lleva enfrentando. Los que tenían quebrantos de salud, mejoran su estado físico y emocional. Finalmente, en la parte sentimental, tienen que arreglar una relación o equilibrar todo para estar en armonía.

• Leo

Deben prestarle atención a algunos quebrantos en la salud, la columna, espalda o parte de los riñones. El dinero llegará esta semana para resolver algunas situaciones que le calmarán los nervios. En el amor, las cosas estarán mejor y con alegría; quienes están solos aparece o retorna alguien por ahí.

• Sagitario

El estrés está desestabilizando mucho su salud, no pelee, no se afane y tome las cosas con calma por terrible que parezca. En el dinero, la rueda de la fortuna habla que los juegos del azar estarán a su favor. En el amor, las cosas estarán celebrando, recuerde que lo que no sirve, que no estorbe.

• Géminis

En la salud, tenga cuidado con la parte visual, debe prestar atención a los ojos. En el dinero, se viene un mes importante, una semana trascendental de movimientos económicos que van a tener. En el amor, las cosas se dan hasta donde usted quiere, el experto resaltó que usted ama solo a su manera, pero que si le importa el otro, debe trabajar en ciertas actitudes.

• Libra

A nivel de salud debe tener cuidado con el estómago o algo que le puede estar afectando en el pecho, hágase un chequeo. En el dinero, le llegará un pago que estaba esperando y que viene acompañado de unos documentos que estaba esperando, se vienen buenas noticias financieras. En el amor, las cosas van a estar con mayor armonía, los que están solos, llega alguien; si están acompañados, solucionan los problemas. Sin embargo, solucionar también es separarse cuando se siente que ya cumplieron el ciclo.

• Acuario

En la salud, debe tener cuidado con el sueño, revise qué está pasando porque esto les está afectando. En el dinero, le va a llegar trabajo, fuentes nuevas de ingreso que le darán estabilidad y progreso. En el amor, si tiene que perdonar, perdone, “cuando uno quiere de verdad perdona. Deje el orgullo y también, pida disculpas si sabe que cometió un error”, recomendó el Profesor Salomón.

• Cáncer

Todo lo que tiene que ver con dinero, será bien dado y vienen grandes bendiciones. A nivel de salud, tengan cuidado con la piel porque puede presentar alguna alegría o quemarse. En el amor, las cosas se estabilizan y mejoran.

• Escorpión

El trabajo y la parte laboral se solucionará de forma especial. Respecto al amor, las cosas se van a solucionar o tendrá que aclarar alguna situación. Cuide, a nivel de salud, la perdida de cabello, mire si es cuestión de estrés porque algo está pasando.

• Piscis

A nivel de salud, tenga cuidado con la columna, la espalda porque algo puede estarle molestando. En el dinero, le llegará una fuente, va en ascenso y estabilización. En el amor, deje de pelear, de renegar, hable las cosas concretas para que pueda tener una mejor relación. La comunicación en la relación es lo más importante, cuando no se saben decir las cosas, empiezan los conflictos a nivel emocional.

• Tauro

Algo relacionado con papeles o documentos que tendrá que firmar esta semana. En la salud, tenga cuidado con las manos o los hombros porque le molestarán, además cuide su hígado. En el amor, las cosas se dan mejor, va a estar comprendiendo y pacificando con su pareja.

• Virgo

Mucho cuidado con las envidias, no comente los triunfos, maneje todo bajo perfil para evitar a aquellos que no lo quieren ver avanzar. En la salud, cuide su sistema digestivo, es momento para purgarse. En el dinero, logra solucionar algunas deudas y llega una oferta. En el amor, pueden presentarse situaciones fuertes.

• Capricornio

Los que venían con dolor mejoran, los que se someten a alguna cirugía no tienen de qué preocuparse porque todo saldrá bien. En el dinero, lo que tiene que ver con negocio y comercio saldrá bien. En el amor, las cosas están regulares, quienes tienen problemas, no hagan drama, si no quieren volver, se quieren ir, pues no insistan. No le den largas a la situación.