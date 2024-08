Líderes de Bayunca y Pontezuela se oponen a consulta previa por obras de alcantarillado

Cartagena

En asamblea permanente se declaró un grupo de líderes y nativos de Bayunca y Pontezuela, como rechazo al proceso de consulta previa para el proyecto de alcantarillado que, presuntamente, quieren impulsar desde un consejo comunitario.

Caracol Radio estuvo en el corregimiento, donde hay malestar por una solicitud realizada al Ministerio del Interior, la cual dicen, frenaría la ejecución de los trabajos y pondría palos a una iniciativa que hace más de 15 años, está siendo solicitada mediante protestas y acciones judiciales. La intervención tiene un costo aproximado de $120 mil millones.

“Un proyecto que tanto hemos anhelado no es para que se detenga por un capricho, nosotros queremos decir que no es la posición de todas las comunidades y por el contrario, insistimos en que se debe hacer una buena socialización para que la gente sepa qué trabajos se contemplan, pero no sumarle otro trámite”, declaró Franklin Lucas, dirigente social de Pontezuela.

Por ahora, ya el mandatario Dumek Turbay ha dicho en varios escenarios que los recursos para el proyecto están garantizados; el gobernador Yamil Arana igualmente, sin importar que el Gobierno nacional gire o no su correspondiente partida.