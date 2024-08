Centro de Cúcuta azotado por hurtos a establecimientos y autopartes

Cúcuta

Desesperados están los residentes, comerciantes y trabajadores del centro de la ciudad de Cúcuta con los hurtos que se presentan las 24 horas del día en este importante sector.

El aumento desproporcionado de los habitantes de calle sin ningún control que merodean todas las calles y se concentran en algunas de ellas ha motivado para que se presenten los robos a plena luz del día o en cualquier momento donde hacen presencia.

“Estas personas hombres y mujeres se suben a los techos de los negocios se llevan los ductos de los aires acondicionados, se meten en los negocios de telefonía móvil y arrasan con todo lo que encuentran “dijo uno de los vigilantes de la zona céntrica.

Uno de los trabajadores del sector “esto se ha vuelto paisaje, nadie actúa, la policía espera que la alcaldía haga algo y la alcaldía que los policías los retiren. Cualquier persona puede comprar droga a cielo abierto, pueden matarse entre ellos por droga como ha ocurrido y nada pasa”.

Una de las víctimas de la inseguridad dijo a Caracol Radio “algo tan sencillo no tenemos autoridad, no hay nadie que tenga el interés de recuperar esta zona. Parece ya de tolerancia, asusta en la noche y en la madrugada y no hay como encontrar un policía, hay dos cais que no sirven para nada, los policías se dedican a otras cosas menos a cumplir con un buen servicio”.

Caracol Radio en varias oportunidades ha sugerido al comandante de la policía metropolitana de Cúcuta coronel William Quintero revisar la inseguridad de la zona debido al incremento de los problemas en el sector, pero no hay atención u compromiso al respecto por parte de quienes tienen asignada la seguridad ciudadana del centro de Cúcuta.