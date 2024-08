Nueva polémica de la empresa Gravimax SAS en el Valle de Tenza

Guateque

La empresa Gravimax, a la que Corpochivor le suspendió la licencia de explotación minera por afectaciones ambientales y de contaminación en el río Súnuba, que recorre los municipios de Somondoco y Sutatenza (Boyacá), le solicitó a la Corporación una nueva licencia para explotación minera.

Ante esto, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Medrano, realizará hoy en Guateque, Boyacá, una audiencia pública con Corpochivor y la comunidad de Somondoco y Sutatenza donde pedirá que no se le entregue la licencia que solicita Gravimax SAS y le revoquen definitivamente la que tiene.

“Estaremos en Guateque haciendo una visita para acompañar un proceso que ha venido liderando la comunidad del Valle de Tenza desde hace muchos años y es la defensa del río Súnuba, ya que Gravimax SAS, que es una empresa que desafortunadamente ha desarrollado mal su actividad y mi papel hoy como secretario es precisamente rodear y acompañar esas buenas intenciones de nuestra gente de este poder popular que tenemos como boyacenses para defender lo esencial en este caso un río que le pertenece a todos y que se afectados por una actividad mal hecha desde la línea minera”, indicó Fabio Medrano, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá.

Esta empresa, a la que la Corporación Autónoma Regional de Chivor le suspendió la licencia de explotación minera el pasado 21 de julio debido a diversas irregularidades que encontró, busca ahora que le sea aprobada otra licencia de explotación minera, pero esta vez para un terreno cercano a las 40 hectáreas, casi cuatro veces más a la que tenía que era para 10 hectáreas.

“Felicitamos y celebramos esa muy buena intención que ha tenido nuestro director de Corpochivor de suspender esa licencia, pero queremos decirle que aun cuando esa suspensión no es definitiva, si considero que se debe revocar de manera rotunda, además de eso, no contentos con el daño que han hecho en el medio ambiente y en el río Súnuba, la misma empresa Gravimax SAS está solicitando otra licencia ambiental cuatro veces más grande que la que tiene actualmente, eso no creo que responda bajo ninguna medida a una garantía para los ciudadanos, para el medio ambiente y para las futuras generaciones, por eso justamente nuestra intención de viajar a Garagoa a radicarle a Corpochivor una solicitud de audiencia pública de seguimiento para el primer proyecto que hoy se encuentra suspendido para que se revoque esa licencia y para que niegue la otra licencia ambiental que están solicitando”, añadió Medrano.

De acuerdo con Fabio Medrano estas audiencias públicas se estarán realizando en otras regiones del departamento, es por esto que le pide a la comunidad que si conoce de otros casos donde se esté afectando el medio ambiente los den a conocer en la secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.