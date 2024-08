Familia de desaparecido pide a EGC que en diálogo de paz diga donde están las víctimas

Zaragoza, Antioquia

Greis Rober Beltrán Machado desapareció en el barrio Quibdosito del municipio de Zaragoza, Antioquia, el 13 de noviembre de 2020, cuando tenía 18 años y estaba próximo a cumplir 19. Desde ese momento su familia no volvió a saber nada de él, pese a la intensa búsqueda y la denuncia ante las autoridades como la fiscalía. Por ahora no tiene claro si algún grupo ilegal es el responsable, pero se sabe que en el 2020 el Clan del Golfo y los Caparros sostuvieron una guerra a sangre y fuego que dejó cientos de víctimas.

“Ese día él andaba conmigo y salimos a repartir unos pollos porque yo trabajo con pollos y salimos a repartirlos. Cuando ya terminamos estábamos en un barrio que es llamado Quibdocito. Ahí en ese punto él me dice que le presté la moto, que se va a dar un vueltón, que ya viene y pues hasta ahora que no ha regresado me quedé esperándolo y nada”, María Yulisa Machado, madre del joven desaparecido.

La madre que ha recorrido diferentes lugares del municipio preguntando si alguien ha visto a su hijo, que como es natural no pierde la esperanza de que siga con vida, se enteró de que el Clan del Golfo autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) iniciará un diálogo de paz con el gobierno nacional y quiso a través de Caracol Radio solicitarle a ese grupo, que tiene una fuerte presencia en esa zona del Bajo Cauca, que aproveche ese espacio para indicar dónde están las personas desparecidas por sus integrantes.

“No, que, si ellos saben algo de mi hijo, que me hagan saber si está vivo, si está muerto, qué pasó, porque eso es lo que yo necesito saber. Claro, saber lo que pasó, sí, a dónde lo tienen, si fue que lo mataron, dónde está para uno ir a buscarle los restos”.

El mensaje también es para el presidente Gustavo Petro, para que le exija a los grupos armados en diálogos de paz para que entregue esa información a las familias que hoy están desaparecidas, porque según ellos pareciera que a sus seres queridos “se los hubiera tragado la tierra”.