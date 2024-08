Iván René Valenciano: “Hoy jugar fútbol a nivel profesional lo hace cualquiera”

Con ánimo del centenario del Junior de Barranquilla, que no pudo celebrar con triunfo ante Alianza su cumpleaños, por los micrófonos de Caracol Radio pasaron Iván René Valenciano y Oswaldo Mackenzie. Las dos glorias del cuadro Tiburón se refirieron a la actualidad del fútbol colombiano y recordaron sus épocas como profesionales.

En el programa se formó una discusión respecto al fútbol de antes y el de ahora. Valenciano resaltó que en la actualidad cualquiera puede llegar a la profesional, pues antes había más competencia en todas las posiciones y llegar a la Selección Colombia era más complicado.

“Hoy jugar profesional lo hace cualquiera, cualquiera que no se sabe perfilar, no tiene una toma de decisiones, hoy quien tiene por ahí un destello de futbol o le pega bien a la pelota, juega en el primer equipo. En la época de nosotros había equipos con gran nómina, hoy juega cualquiera, quien medio le pegue bien y meta un gol juega a nivel profesional, pero no sabe entregar un pase a dos metros. En esa época había jugadores de mucha calidad y muchos juegan en nuestro país, hoy si armamos un equipo de la liga colombiana, el único es Montero, el resto ninguno tendría posibilidad”, dijo Valenciano.

Mackenzie, por su parte, acompañó la posición de Valenciano. “Tiene toda la razón hoy en día encontrar esa clase de delanteros es complicado, porque Iván logró marcar 34 goles y quedó como de tercero y yo marqué 13 goles y ni aparezco en la lista. Uno miraba las nóminas de los equipos y era una competencia brava para llegar a la Selección Colombia”.

Sobre qué jugadores podrían competir hoy contra futbolistas de su talla, Valenciano dijo: “Carlos Bacca, Teófilo, Miguel Ángel Borja, podrían haber entrado en esa competencia, pero hay una gran diferencia en este momento, Teo juega más como mediapunta, nosotros teníamos a Pacheco y Valderrama. Era un equipo que lo precedía, algo que cuando Valderrama estaba agotado, le decía a otro que subiera la pelota”.

Finalmente, Mackenzie se refirió a los jugadores que no les va bien en Junior y cuando salen sí logran sobresalir. “Deben tener en cuenta que los jugadores tienen que saber cómo es Barranquilla, es una ciudad muy futbolera que exige al 100%, aparte que la humedad, el calor los periodistas, es complicado, pesa mucho y los jugadores que vayan a Barranquilla deben enterarse y preguntar cómo deben hacer para adaptarse a lo que menciono. Es complicado encontrar un goleador de la raza de antes, hoy en día cuántos barranquilleros hay en Junior. Tenemos que trabajar en esa base de la formación”.