Petro, ¿líder global?: 24 meses de aciertos y polémicas en las relaciones con el mundo

Se cumplen dos años del gobierno de Gustavo Petro ha buscado que Colombia figure mucho más en el ámbito internacional mediante decisiones alineadas con agendas globales como la protección del medio ambiente o la defensa de la paz por medio de los diálogos y la concertación. Para realizar este repaso de dos años de gobierno enfocado a la política internacional conversamos con:

Mario Urueña, Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho, magíster en Geopolítica y Politólogo y experto en temas de seguridad y conflictos.

Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho, magíster en Geopolítica y Politólogo y experto en temas de seguridad y conflictos. Mauricio Jaramillo, analista internacional y profesor principal en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

analista internacional y profesor principal en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. Ricardo Abello Galvis, abogado, analista internacional con experiencia de trabajo en La Haya, magíster en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional.

Estos son los cinco puntos en los que se puede revisar el enfoque internacional del gobierno Petro en los primeros dos años de mandato:

La política internacional en el gobierno Petro: aciertos y polémicas

Para Urueña, un punto especial a favor del gobierno Petro es “el volver a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, más allá de lo que sea ese régimen, es un acierto porque estrategias como el cerco diplomático demostraron ser un fracaso total y con consecuencias humanitarias realmente pavorosas”.

Sin embargo, un punto en contra ha sido “la diplomacia de twitter” haciendo referencias a “discusiones innecesarias con el presidente de Argentina o la animosidad frente al estado de Israel y el tema de la profesionalización del servicio diplomático todavía está en deuda”.

Por su parte, Abello señala que la política internacional del gobierno Petro en estos dos años ha sido “sobretodo polémica (....) lo que se ve de la cancillería y los pasaportes no tiene presentación, lo relativo a los nombramientos diplomáticos que siempre se había dicho que era el gobierno del cambio y que se iba a respetar la carrera diplomática pero creo que nunca había habido tantos nombramientos de políticos que no tienen nada que ver con la carrera”.

Abello profundizó que estos nombramientos han tenido como enfoque “pagar favores de campaña y se nombran personas que no cumplen con los requisitos, que ni siquiera hablan otro idioma para poder desempeñar bien las funciones que se requieren desde la cabeza de una embajada”.

Encuentro de los miembros de la CELAC. (Foto: Getty / Caracol Radio) Ampliar

Sin embargo, Jaramillo estimó que han sido “más los aciertos: está el restablecimiento de relaciones con Cuba y Venezuela, el retorno a organismos multilaterales regionales como CELAC, tener una relación sana con Estados Unidos y me parece que Colombia hoy es un referente en la condena a la guerra en Gaza”.

“Obviamente ha habido reveses, algunos nombramientos polémicos de políticos de cuotas políticas, algunos comentarios en redes sociales sobre el proceso constitucional chileno o el tema del Perú con el presidente Castillo”, reconoció Jaramillo.

¿Cómo nos ve el mundo?

“Hoy el mundo ve a Colombia como un referente en materia de transición energética, descarbonización, Gaza, paz. Multilateralismo ha faltado, si se quiere mayor apoyo de la cancillería porque Petro lanza demasiadas cosas a un ritmo frenético que no le permite a la cancillería muchas veces acompañar esos anuncios grandes de acciones concretas, pero el mundo nos ve”, indicó Jaramillo.

Por su parte, Abello consideró que “el mundo no nos ve, nosotros siempre estamos pensando en el qué dirán, pero la realidad es que Colombia sigue siendo un actor muy pequeño a nivel mundial y bajo esa perspectiva, yo creo que que que no nos ven tanto.

Encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres (d). (Foto: Getty / Caracol Radio) Ampliar

“Mientras no tengamos un rol mucho más activo en el que tengamos una mayor representación a nivel internacional, en qué busquemos a posicionar expertos en los organismos internacionales, que nombremos personas idóneas a nivel de de embajadas y a nivel de organismos internacionales, organizaciones internacionales, organismos especializados, no seremos más que que un pequeño jugador a nivel mundial. Falta mucho por crecer”, explicó Abello.

Urueña estimó que el mundo observa con distintos lentes a Colombia, con respeto “si es un mundo más afín a la causa palestina (...) lo ven con ojos positivos porque el presidente Petro ha tomado liderazgo por esta causa pero un mundo más occidental, afín a Israel, mira con recelo y con resentimiento a Colombia”.

Las posturas ante las tensiones globales

Abello indica que en la guerra Rusia-Ucrania, la respuesta del gobierno Petro “fue bastante tímida frente a esa invasión que no tiene presentación alguna y que ha marcado sin lugar a duda las dificultades para Naciones Unidas y para la paz a nivel mundial. En cuanto a Israel y Hamás, el gobierno actual ha tomado una posición mucho más firme y en ese sentido estamos, pues yo estoy totalmente de acuerdo en que un muerto es demasiado”.

Por su parte, Urueña dijo que “es interesante ver cómo las posiciones son tan distintas: mientras en la guerra ruso ucraniana el presidente Petro abogó por una neutralidad (...) se pasa a una postura mucho más activa y más militante a favor de Palestina”.

Jaramillo señaló que el gobierno Petro ha sido coherente tanto en la guerra en Ucrania y la guerra de Israel. “(Petro) ha hablado de negociación, en los dos casos ha condenado la guerra, es decir, la postura es en no sumarse a un occidente que, por ejemplo, en el caso de Gaza ha sido cómplice de genocidio”.

Reunión entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro (i) y de Venezuela, Nicolás Maduro (d), en un puente fronterizo. (Foto: Getty / Caracol Radio) Ampliar

En cuanto a la elección presidencial en Venezuela, Urueña explica que “se adopta una solución diplomática, un presidente que ha manejado mucho el Twitter y recurre más a estas vías coactivas para resolver ese conflicto que verdaderamente el único afectado ha sido el pueblo venezolano y no el régimen”.

Abello señaló que es necesario que el gobierno tome “una posición más fuerte. Aparentemente hubo un fraude de dimensiones descomunales pero independientemente de eso, es una persona que se quiere perpetuar en el poder y eso es simplemente un atentado contra la democracia”.

Jaramillo agregó que no considera que haya contradicciones y que el gobierno Petro “ha hecho lo que le corresponde para un gobierno que es muy sensible a lo que pase en la frontera con ese país. No creo que haya simpatía con Maduro”.

Los acuerdos clave

“Yo creo que dentro de los acuerdos y de los avances que ha habido, que son importantes, está la búsqueda de una modificación y de una corresponsabilidad en temas de lucha contra el narcotráfico, así como de protección del medio ambiente, sobre todo con relación al Amazonas (...) creo que que ahí hay mucho que se puede lograr”, resaltó Abello.

Urueña señaló que “la obtención de la sede de la COP16 puede considerarse un éxito, el posicionamiento de una agenda alternativa para el problema de las drogas (...) no ha faltado liderazgo en querer posicionar temas sobre todo el medio ambiente y el narcotráfico pero falta pasar a cristalizar acuerdos multilaterales”.

Encuentros bilaterales entre el presidente Gustavo Petro y los líderes políticos de Francia, España, Brasil, Argentina, Alemania, México, Costa Rica, Chile y la Unión Europea. (Foto: Caracol Radio / Getty ) Ampliar

Aun así, Jaramillo dijo no considerar que se hayan logrado acuerdos significativos porque “este no es un gobierno que llegó a firmar TLC sino que es un gobierno que llegó más bien a recomponer los los vínculos internacionales que estaban rotos y muy maltrechos por lo menos con Estados Unidos, con Cuba, con Venezuela, con América latina en general o con Naciones Unidas”.

¿Qué esperar tras la elección en Estados Unidos?

Urueña agregó que si Harris gana “la política con Estados Unidos y la relación bilateral con Colombia seguirá el mismo rumbo que tenía con Biden: una relación cauta pero respetuosa y cooperativa. Hay buena voluntad de parte y parte sin que haya una subordinación como se vivió con otros gobiernos (...) se puede pensar de una relación más autónoma”.

La relación entre Colombia y Estados Unidos para los próximos años estará mediada por los vínculos entre Gustavo Petro y Kamala Harris o Donald Trump. (Foto: Getty / Caracol Radio) Ampliar

“Con Trump en cambio no es que vaya a dar un cambio tan significativo. Creo que ambos perfiles presidenciales son de hombres que escriben mucho en Twitter, que tienen un discurso a veces fuerte pero que pasar a la acción no es tan fácil. Trump no es un presidente que quiera inmiscuirse en los temas de otros países (...) tampoco es que vaya a haber una un antagonismo tan marcado”, concluyó Urueña.

Abello sumó que “si llega a ganar Trump, creo que la situación podría ser mucho más difícil por el mismo radicalismo que maneja Trump, donde va diciendo las cosas sin pensarlas demasiado. Bajo esa perspectiva, creo que puede haber una dificultad en el relacionamiento entre los dos estados. Sin embargo, (...) siempre y cuando haya unos intereses de los Estados Unidos, las cosas funcionarán”.

Por su parte, Jaramillo estimó que “con Trump hay dos escenarios: uno de indiferencia, que no se determinen, y el otro escenario es que sea como un Bukele y es que haya enfrentamientos constantes en Twitter y que no tengan efectos en la relación con Estados Unidos. La relación es multipartidista que se maneja a través del Congreso, es una relación muy institucionalizada (...) y yo me imagino que Petro se va a tratar de cuidar en ese último tramo si es que llega a coincidir con Trump”.