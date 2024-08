Mis canciones son resilientes y en contra de las adicciones: Alejo Villalobos

Música

Nacer y crecer en Ibagué le permitieron tener como primeros juguetes los instrumentos que encontraba en su casa, eso se podría afirmar de Alejo Villalobos, el talentoso colombianos quien canta “Ya va siendo hora”.

Cómo es su música

En entrevista con Lo Más Caracol contó que la canción contiene un mensaje para quienes afrontan adicciones como el alcoholismo, pero también con otros túneles con salidas estrechas como la soledad y la depresión, entre otras.

La canción comienza con un estribillo contundente Ya va siendo hora, que dejes la botella y vayas por tu estrella. Reconoce que al contrario de reducirse las tentaciones, cada tanto surge nuevas como las que brinda la tecnología, entre otros factores.

En dónde vive Alejo Villalobos

Desde 2009 vive en Bogotá. Cuando cursaba su carrera de Ingeniería de Sistemas tuvo la oportunidad de entrar a una banda musical universitaria y allí confirmó que era mejor como músico que como ingeniero y que en la creación de letras, musicalización e interpretación de las canciones en donde estaba su futuro.

Cómo es la música de Alejo Villalobos

Alejo Villalobos describe su música como una fusión de rock con elementos del Indie y del Reggae a la que sueña con sumarle ritmos e instrumentos del folclor colombiano. En cuanto a las letras se inclina por la resiliencia prestando su creatividad y voz para expresar lo que muchos quisieran expresar pero que su inaccesibilidad a la música no se lo permite.

La canción “Ya va siendo hora” se puede ver en https://youtu.be/QCOOJZJG9Ag

Sobre Alejo Villalobos

Ha tenido la oportunidad de llevar sus canciones a países como Panamá y Aruba. Es corista de la Sociedad coral de Bogotá (Antes coro de la fundación orquesta Sinfónica de Bogotá) cantautor, productor, coordinador de escuelas musicales egresado del SENA.

Alejo Villalobos siempre ha dejado que la música lo lleve a donde sea, desde que empezó a escuchar canciones e imitar sonidos he pasado por diversas tarimas como buses; en la época universitaria, restaurantes, bares, hasta llegar a tarimas como las de Yo Me Llamo, Ferias del Libro, SOFA, Teatros e incluso participar en un Jam Session con los miembros de New York Jazz Academy. Todo esto le ha dejado experiencias lindas y sobre todo un mensaje: “siempre trabaja en ti y nunca calles tu voz interior si con ahínco tienes algo que decir”, comenta el artista.