Adiós a posible medalla en ciclismo: Martha Bayona, eliminada en la prueba de keirin

Duro golpe para la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos. La ciclista Martha Bayona quedó eliminada en primera ronda de la prueba del keirin, modalidad en la cual es la vigente subcampeona mundial y la campeona panamericana, tras el oro logrado en los juegos de Santiago 2023.

La otra representante del país en esta prueba fue Stefany Cuadrado, campeona mundial junior del certamen celebrado en Cali 2023. No obstante, tampoco tuvo un buen día y no pudo superar la primera fase de clasificación.

Desarrollo de la prueba

Bayona, de 28 años, conformó la tercera serie de clasificación a cuartos de final. La bumanguesa nunca pudo acomodarse en la cabecera del grupo y terminó entrando en el último lugar, siendo la alemana Emma Hinze y la china Yufang Guo, quienes lograron el boleto directo, mientras que la colombiana tuvo que aspirar al repechaje.

Similar situación tuvo Stefany Cuadrado, quien hizo parte de la quinta serie y cruzó la meta en el quinto puesto, pero con la opción de avanzar en la última oportunidad, donde tampoco contó con fortuna.

En el caso de Bayona, en el repechaje estuvo acompaña de cuatro rivales, por lo que de las cinco solo clasificaban dos. Sin embargo, tampoco pudo mostrar fortaleza y, por más que intentó acomodarse en la zona delantera, terminó cuarta. Stefany también ocupó esta plaza y así se despidieron de la posibilidad de ganar medalla en París en esta prueba.

Con las miras en la prueba de velocidad

Si bien se esperaba que Bayona pudiera estar en la final del keirin y optar por una medalla, teniendo en cuenta el palmarés con el que llegó a las justas, no todo está perdido, pues resta el reto de la velocidad, tanto para Martha como para Stefany.

Esta prueba tendrá lugar el próximo viernes 9 de agosto desde las 7:00 a.m. (hora Colombia). No es la especialidad de Bayona, pero no se puede descartar, mientras que Stefany Cuadrado es la subcampeona junior.