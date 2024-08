Kevin Santiago Quintero, a pensar en el keirin: eliminado en la prueba de velocidad

Comenzó el ciclismo de pista para los representantes colombianos en los Juegos Olímpicos. Uno de los deportes que podría entregar medalla, pero en el keirin, tuvo la realización de la prueba de velocidad en su primera ronda, la cual consistió en hacer una vuelta al velódromo en el menor tiempo posible.

Kevin Santiago Quintero no tuvo el final esperado, pues terminó en el puesto 25 de los 24 que pudieron avanzar, con un tiempo de 9 segundos y 669 centésimas, a 0.581 centésimas del ganador de la prueba de clasificación, el neerlandés Harrie Lavreysen, quien fue oro en Tokio 2020 y estableció un nuevo récord mundial en París (9.088).

El vallecaucano inicialmente se ubicó en el puesto 12, pero parecía complicado que pudiera entrar en el grupo de 24, pues restaba la participación de casi la mitad del grupo. Otros competidores tuvieron mejor tiempo y lo fueron bajando, al punto de quedar en la casilla 25.

Lo positivo de esta prueba lo dejó Cristian Ortega, quien sí pudo avanzar a la ronda de 32avos de final, estableciendo un tiempo de 9.426 y quedando en el puesto 12. Tendrá la oportunidad de seguir pasando de fase durante este miércoles y, en caso de alcanzar los cuartos de final, volverá a entrar en acción este jueves desde las 11:00 a.m.

Kevin Santiago Quintero, a pensar en el keirin

Quintero es el vigente campeón mundial de la modalidad de keirin, la prueba en la que una moto lanza a los competidores en el velódromo y disputan la carrera en tres vueltas. Al quedar eliminado en la velocidad, deberá pensar ahora en su fortaleza para poder optar por alguna medalla, pues en él se deposita confianza para lograrlo. No por nada fue uno de los dos abanderados junto a Flor Denis Ruiz.

La prueba del keirin masculino tendrá acción desde la primera ronda el sábado 10 de agosto a partir de las 10:19 a.m.. En caso de superar esta fase, Quintero volverá a competir el domingo 11 de agosto en los cuartos de final a las 4:29 a.m. La semifinal será después de las 5:29 a.m. y la final está programada para las 6:23 a.m.