“La reelección es un tema absolutamente polarizante”: presidente del Senado Cepeda

Efraín Cepeda se refirió ante los micrófonos del programa 6AM Hoy por Hoy que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicará un proyecto de ley para revivir la discusión de la reelección presidencial en Colombia. Ante esto, agregó Cepeda que esto ya fue dialogado con los sectores políticos y se llegó a que se necesitaría para cumplir este fin, “un acto legislativo y un referendo”.

En la visión del presidente del Senado, no es lo que los colombianos desean, pues, piensa que se debería enfocar el actual político hacia la solución, “de problemas económicos, su desempleo, que ha crecido superior al 10%”. Según el senador, “esto no va a llevar a nada”, y no es una acción clave ante los problemas existentes en el país.

Más allá, en el Congreso no existe “ambiente” para este tipo de debates políticos y, en contraposición, Cepeda propone poner en el centro, “temas que construyan país” para mejorar los indicadores económicos del país como la inversión y el recaudo fiscal, que se han contraído por la incertidumbre en el sector privado generada a partir de estas propuestas.

En otros temas, se le preguntó al presidente del Senado por la relación entre la senadora Isabel Zuleta y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Según él, ha podido observar discordancia entre los discursos y opiniones generadas en la banca de Gobierno y las propias declaraciones del ministro.

En cuanto al proyecto en el que se podría aprobar o rechazar la reelección presidencial, Cepeda concluyó que se presentará para que, “se haga el debate y estoy seguro que se va a hundir muy rápidamente”, y que así, “se quite ese gran fantasma que genera tanta incertidumbre a los colombianos”.

También, Cepeda habló sobre el debate de control político que se le hará a la ministra de Transporte, María Constanza García, por la Vía al Mar, en la que 250 mil predios tendrán un gravamen de valorización, lo que, según el senador, “golpea el bolsillo de la clase media”. Recordemos que el presidente Petro se refirió a este actuar como “egoísta” de parte de este político.

De acuerdo con el entrevistado, esto no solo implicaría un incremento en el gravamen solo en estos 250 mil predios, sino también a los que están lado a lado de la carretera y podría ser un “impuesto disfrazado”. Finalmente, terminó respondiendo, a propósito del inicio de otro periodo presidencial que comienza mañana 7 de agosto, que no le daría una “calificación sobresaliente” a la labor del presidente Gustavo Petro.