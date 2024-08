“No hay ambiente en el Congreso”:Cepeda sobre proyecto que propondrá revivir reelección

Colombia

La declaración de la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, en la que señaló que tiene listo el proyecto de acto legislativo con el que busca habilitar la figura de reelección presidencial en Colombia, generó revuelo político en el Congreso.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, manifestó que no ve el ambiente en esa corporación para tramitar y aprobar una iniciativa en ese sentido.

“Pienso que no hay ambiente en el Congreso de la República y siempre he dicho, el Congreso es el camino para dirimir esas diferencias. No veo ambiente para una reelección presidencial, es más el Partido Conservador introdujo un parágrafo en el sentido que no solamente es ese acto legislativo sino un referendo porque es un tema absolutamente garantista de preguntarle al pueblo colombiano, a mí me parece que debemos ocuparnos en temas que le interesan al país y que no polaricen”, añadió Cepeda.

El presidente del Senado aseguró, además, que ve a la mayoría de los partidos en la postura de no apoyar una eventual reelección presidencial en el país.

Frente a la propuesta de revivir la reelección, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, manifestó que radicará el proyecto en la actual legislatura. Según expresó, está revisando previamente conceptos jurídicos.