“Mi corazón de madre me decía que íbamos a tener medalla olímpica”: mamá de Ángel Barajas

El gimnasta colombiano Ángel Barajas ganó este lunes 5 de agosto la medalla de plata en la final de barra de los Juegos Olímpico de París. Este triunfo le dio la primera medalla olímpica de la gimnasia colombiana y el primer podio de Colombia en París 2024.

Tras recibir la medalla, el joven cucuteño agradeció a su familia y en especial a su madre, quien ha estado junto a él en estos 12 años de preparación: “Quiero agradecerle a mi familia, a mi mamá que hizo un sacrificio para venir y es un sueño que cumplí. Debo agradecerle a toda Colombia, a todo Norte de Santander”.

En diálogo con Caracol Radio, Angélica Vivas, madre de Ángel Barajas se mostró emotiva por la victoria de su hijo, quien con solo 17 años se convirtió en medallista olímpico de gimnasta artística:

“Estoy contenta, muy feliz y muy orgullosa de Ángel porque ha representado bien al país, agradecerle a Dios, a Colombia, a Cúcuta y a todos los que lo han apoyado muchas gracias de todo corazón por estar pendiente de Ángel”.

Desde el estadio de Bercy, la mamá de Ángel le agradeció a Dios por el talento con el que lo bendijo. Agregó que desde hace mucho tiempo, Dios le había prometido este triunfo que hoy se hizo realidad, siendo el deportista más joven de la competición:

“Nosotros pertenecemos a la iglesia cristiana donde Dios nos habla y desde hace muchos años nos había hecho la promesa de que él le iba a dar un talento que lo iba a engrandecer por todo el mundo y así ha sido, Dios cumple lo que promete y esa medalla es gracias a el y la gloria es a él”.

Al referirse a la competencia, la madre explicó que el joven tenía guardado un elemento que consiste en hacer una tripleta, pero al final se fue por lo seguro para asegurar el podio:

“Él tiene un elemento, una tripleta, son tres vueltas seguidas, él me dijo estoy que las boto y le dije no, hay que asegurar, no nos arriesguemos, pero yo creo que le pasó por la cabeza hacerlas. Al final hizo lo mismo de la clasificación”.

