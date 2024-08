El Pulso del Fútbol, 5 de agosto de 2024

LYON, 03/08/2024.- La jugadora colombiana Leicy Santos (c) celebra tras anotar el segundo gol ante España durante el partido de cuartos de final de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024, disputado en el Estadio de Lyon (Francia). EFE/ Kiko Huesca / Kiko Huesca ( EFE )

En este programa de El Pulso del Fútbol Juan Felipe Cadavid y Rafael Villegas hablaron sobre la eliminación de la Selección Colombia femenina de los Juegos Olímpicos ante España. Rafael dijo: “El fútbol femenino ha crecido mucho y fue bueno lo hecho en los Juegos Olímpicos, pero no podemos renunciar a la crítica, hay que ver por qué se empató el partido después ir ganando 2-0″. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Leicy Santos dijo que se ha crecido y el que no lo vea es un ciego, y yo estoy de acuerdo con esa frase. Me parece que se hizo una muy buena presentación, pero si tenemos que analizar en qué se está fallando”.

