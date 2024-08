Juegos Olímpicos 2024: ¿Cómo esperan reducir el impacto en el medio ambiente?

Ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. (Photo by Mustafa Ciftci/Anadolu via Getty Images)

El pasado viernes 26 de julio comenzaron los Juegos Olímpicos, un evento diseñado para que los mejores deportistas del mundo demuestren sus destrezas y habilidades, en total asisten 10.500 atletas. Algunos de los deportes en los que serán evaluados los asistentes son atletismo, bádminton, baloncesto, o balonmano, entre muchos otros.

Para la versión de este 2024, la sede escogida fue París, Francia, y miles de personas de todo el mundo han llegado a esa ciudad no solo para presenciar las batallas deportivas, sino también para disfrutar el intenso verano que hace este año.

El próximo domingo 11 de agosto el evento deportivo terminará y aunque aún faltan días para eso, ya varios países se han quedado con medallas de oro. Por ejemplo, los países que más medallas de oro tienen son: República Popular de China tiene 12; Estados Unidos 9; Francia cuenta con 8; Reino Unido ha reunido 8; Australia unas 8; Japón tiene 8 medallas; República de Corea ha logrado 6; e Italia tiene 5.

Colombia por el momento no ha conseguido su primera medalla. Sin embargo, ha conquistado ya siete diplomas olímpicos. Los colombianos aún no logran destacarse como se esperaba. No obstante, aún faltan varios días para que muestren su talento.

Ahora bien, una de las preocupaciones de esta edición es el medio ambiente, la sostenibilidad y la huella ambiental que puede dejar el desarrollo de estas justas olímpicas. Es por esto que los organizadores han desarrollado una serie de estrategias y medidas para mitigar el impacto. Por ejemplo, el Gobierno de París hizo lo posible para que el río Sena estuviera descontaminado para este encuentro deportivo y así pudiera ser utilizado por los deportistas.

El mismo sitio oficial de los Juegos Olímpicos ha explicado que tienen como objetivo reducir a la mitad la huella de carbono en comparación con las anteriores ediciones. Asimismo, han resaltado que buscan promover proyectos. “París 2024 quiere pensar en grande y contribuir a la lucha contra el cambio climático a través del apoyo a proyectos que aporten beneficios medioambientales, con la meta de poder compensar más de las emisiones que generan los propios Juegos.”

Este es un reto significativo, ya que en promedio se ha establecido que las anteriores ediciones de Juegos Olímpicos han producido 3,5 millones de toneladas de dióxido de carbono. Para esta edición, la capital francesa, la organización y el Comité Olímpico Internacional esperan que la huella de carbono no supere los 1,5 millones de toneladas.

Para lograr la reducción ambiental en estos Juegos Olímpicos se empleará el 95% de la infraestructura existente. Algunas se han readecuado y otras se han construido, pero posteriormente van a ser reutilizadas.

Asimismo, otra de las acciones para contribuir a la sostenibilidad es utilizar energía renovable a partir de parques eólicos y solares. Mientras tanto, los colchones que están en la Villa Olímpica donde duermen los deportistas, los técnicos, masajistas y demás fueron hechos a partir de redes de pescar recicladas; y las camas se hicieron con cartón. Estos materiales luego serán reciclados

Finalmente, se conoció que París ha priorizado la producción local de los alimentos, ha plantado 9.000 árboles y dietas a partir de vegetales.