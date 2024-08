Alberto Gamero confirma fractura de Falcao tras partido contra Tolima

Millonarios logró imponerse por la mínima diferencia ante Deportes Tolima en el estadio El Campín de Bogotá, en el contexto de la cuarta jornada de la Liga colombiana. Alberto Gamero optó por alinear a un único delantero centro para este partido, designando a Falcao García como el titular y dejando a Leonardo Castro en el banco de suplentes. No obstante, el Tigre solo pudo disputar los primeros 45 minutos debido a una dolencia física.

Durante una jugada en el centro del campo, recostado sobre la banda izquierda, el delantero resistió la presión de un adversario, pasó el balón y luego cayó al suelo. En ese instante, sufrió una lesión en la mano derecha, que le obligó a ser sustituido al inicio de la segunda mitad y apareció en la transmisión televisiva con un cabestrillo.

“Falcao tiene una fractura del hueso de la mano. Va para la clínica a hacerse estudios y se busca que sea enyesado y no sea operado”, dio a conocer en rueda de prensa el entrenador Alberto Gamero, quien también se refirió a los problemas físicos con los que terminaron Kevin Palacios y Andrés Llinás, autor del gol de la victoria.

“Lo de Llinás fue una herida y al final del primer tiempo le dio mareo. Y Palacios tiene una luxación en el hombro derecho, tiene ese problemita hace rato, se le sale, se le mete, sigue jugando. Ese problema se tendría que solucionar en cualquier momento”, añadió el técnico samario.

En medio de lo sucedido, también hubo tiempo de reflexiones durante la conferencia del DT azul, que aceptó los puntos que Millonarios debe reforzar: “Nosotros sabemos que estar en Millonarios es una presión grande, uno ahí aprende a crecer, aprende a mejorar. Yo a ellos les digo, lo que está pasando nos lo hemos ganado, hoy quiero un equipo que juegue bien porque jugábamos bien, uno que esté arriba porque siempre estábamos arriba. Ha sido una semana dura, pero esto no ha terminado todavía”.

A pesar de estos inconvenientes, los dirigidos por Gamero ascendieron al quinto puesto de la Liga con 7 puntos. La situación médica de Falcao García será clave para determinar su tiempo de recuperación y regreso. El próximo desafío del equipo será enfrentar al América de Cali, aunque la fecha y la sede del partido aún no se han confirmado.

Este panorama no es aliviador para los bogotanos, si bien la lesión del ‘9′ no recae en las piernas, su fractura en la mano lo deja fuera del campo hasta que se defina la gravedad y dependerá de su evolución. Todavía se espera un comunicado oficial del club con el parte médico, ya que el equipo espera que no haya que someter al delantero a una cirugía porque podría prolongar aún más su vuelta a las canchas.