Incremento del diésel se aplicará desde este 3 de agosto: Minhacienda

Cartagena

El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó en Cartagena que desde este sábado 3 de agosto empezará a regir el incremento del diésel para grandes compradores.

Durante su intervención en el Congreso Nacional de Fondos de Empleados (Asofondos), el titular de la cartera aseguró que la medida se pone en marcha, con el propósito de seguir estabilizando el precio de los combustibles.

¡Aliste su bolsillo! Minhacienda confirma el alza del precio de los peajes

“A todos los que buscan el diésel en las estaciones de servicio, eso va a comenzar a regir, pero hay que ajustar 6000 pesos también como fue la gasolina. Hay que ajustarlo no puede ser de la misma manera, porque los transportadores de carga no pueden ajustar todos los meses las tarifas de fletes, entonces lo que se está buscando con ellos es un mecanismo con el cual no quede en el imaginario que por el aumento en las tarifas se va a disparar la inflación”, expresó Bonilla.

Por otra parte Bonilla destacó que el presupuesto de la nación para 2024 estará sobre los 523 millones de pesos.