Congreso de Anato: alcaldes piden fortalecer a la fuerza pública para atraer turistas

Cartagena

En el marco de la versión 28 del congreso de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), los alcaldes de Cartagena, Dumek Turbay; Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; y Manizales, Jorge Rojas, participaron en un panel moderado por el director de La Luciérnaga de Caracol Radio, Gabriel de las Casas, en donde mostraron algunas de sus inconformidades para mejorar las cifras del turismo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En este diálogo, los alcaldes de Cartagena y Medellín, enfatizaron su lucha contra el turismo sexual. Por ejemplo, Dumek Turbay, señaló que la capital de Bolívar espera convertirse en un espacio global de conversación contra la trata de personas.

“Nosotros queremos un turismo que respete, un turismo que valore la ciudad en la que llega. No queremos un turismo depredador y de desorden. Cartagena tiene que apostarle a un turismo sostenible porque siempre ha sido un destino de disfrutar. Para fortalecerlo lo que facturamos es la alegría de la gente”, expresó Turbay.

Así mismo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la capital antioqueña espera turistas que respeten la ciudad y pidió no estigmatizar. “Lo que queremos es un turista que vaya a respetar la ciudad. Por ahí hay alguien que dice turismo sexual, no eso no es turismo. Hay unos depravados y enfermos que hay que perseguir”, puntualizó.

Por su parte, los alcaldes de Cali, Alejandro Eder y Medellín, Federico Gutiérrez, hicieron un llamado al Gobierno Nacional a fortalecer la seguridad de las regiones y a la fuerza pública para poder atraer visitantes.

“Todo esto es posible si tenemos seguridad, todos hemos visto la situación contra la cual hemos estado luchando en Cali y Valle del Cauca para levantar la alerta que no puede seguir pasando. Yo celebro que después de dos meses le han dado las herramientas a la fuerza aérea que necesita atienda a estos grupos criminales. Si aseguramos el área alrededor de nuestra ciudad va a permitir que podamos lograr que vengan turistas que visiten la naturaleza y la zona rural de Cali”, aseveró Eder.

“El país está viviendo momentos difíciles, hay que mantener el ánimo, el optimismo pues el país no come de constituyentes. Hay es que seguir adelante, apoyar a nuestra fuerza pública respaldar a nuestras fuerzas militares porque sin seguridad no hay turismo”, dijo Federico Gutiérrez.