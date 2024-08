Horóscopo de hoy Profesor Salomón: ¿Qué le depara el fin de semana, según su signo?

El Profesor Salomón recomendó para el primer fin de semana de agosto activar y proyectar la prosperidad con el ritual limón y repetir este viernes la siguiente oración de reflexión: “la abundancia y la prosperidad llegan a mi vida”. Al realizar esto, se decreta y se hace que las cosas sean “más fáciles”.

Una forma de hacer activación de los tres limones es, con marcador rojo hacer una cruz en cada uno y escribir lo negativo que se desea eliminar, como la pobreza, tristeza, pereza, entre otros.

Luego, se untan los limones con canela en polvo, se tiran sin ver debajo de la cama y se dejan por tres días para que absorban las energías más negativas.

Este es el horóscopo para fin de semana, según el Profesor Salomón

• Tauro

Tienen que saber que la parte económica durante el fin de semana va a tener una buena sorpresa, va a solucionar algo, se va a aclarar una situación o se activará todo lo relacionado en cuestiones económicas.

Para el amor también son buenas noticias; si estaba pasando por una crisis se arreglan las cosas y si está solo o sola, puede haber una buena opción para la activación del amor en su vida.

Número: 7428

• Virgo

No se desespere por las cosas que suceden, lleve todo con calma, a veces usted cree que todo saldrá bien y no pasa así, pero tranquilo, es normal que las cosas tengan sus altibajos. Si tiene paciencia y fe se van solucionando.

En el amor, debe concretar, la carta de las tres espadas anuncia la posible llegada de una tercera persona, puede ser por parte suya o de su pareja, debe aclarar y solucionar esa situación.

Número: 3390

• Capricornio

Amor y dinero, para ustedes llegará un dinero que le pagarán o recibe por la venta de algo, durante el fin de semana de concreta algo en lo económico, pero también en el amor. Se aclara una situación que había con celos o inseguridad, se aclara a favor. Otros fortalecerán su relación con alguna salida, sorpresa o regalo.

Número: 2550

• Cáncer

Dos cosas importantes durante el fin de semana que debe tener presente, mantenga la calma para superar y lograr las cosas que vienen, pues este mes es de retos, varias cosas lo van a desafiar para realizarlas. Adicional, algunas personas van a viajar o los van a invitar a una salida, la recomendación del experto es hacerlo porque deben recargarse de energía y activar nuevas oportunidades.

Número: 0238

• Escorpión

Las cartas que sacó el Profesor Salomón anunciaron tiempos de recuperación, estabilidad y equilibrio. Vienen de estar en una balanza, a veces más hacia los desafíos, pero llega el equilibrio en aspectos como la salud, las finanzas y lo emocional.

Número: 0123

• Piscis

Las buenas noticias siguen a pareciendo en lo laboral, seguirá con mucho trabajo, pero todo lo saldrá a su favor. Algunos de los nacidos bajo este signo estarán firmando documentos o papeles importantes y los que están esperando la aprobación de un crédito, no deben de preocuparse porque sí se lo darán.

Número: 9990

• Aries

La parte económica va a mejorarle, podrá cancelar y cumplir con otras deudas, además llegará otra fuente que le dará oportunidad de dinero. Hay algo relacionado con finca raíz, para lo que deberá tomar decisiones pronto que aportarán a su futuro.

Número: 7520

• Leo

En el dinero les irá muy bien, tendrán la oportunidad de paga deudas pendientes. Algunos leones se encontrarán con un viaje o salida que debe aprovechar al máximo. Sin embargo, frente a la salud, el experto mencionó que deben tener cuidado con la vista.

Número: 1938

• Sagitario

Una pelea o discusión que se va a presentar, así que tome las cosas con calma e intente no dejarse desencajar para que las cosas no vayan a mayores. Un dinero extra llegará de forma inesperada, puede ser ganando algo y le traerá mucha alegría.

Frente a la salud, cuídese los pies y las rodillas porque puede haber algo a nivel de salud que moleste, según explicó Salomón.

Número: 7095

• Géminis

Tienen que solucionar algo con unos papeles o algún conflicto que tendrá, el consejo del tarotista es aprovechar este fin de semana para armonizar esa situación. Además, se presentará algo relacionado con el dinero y será necesario invertir. “Las cosas van a estar de bien a mejor”, comentó.

Número: 8820

• Libra

Las cosas demuestran que no van para ningún lado, déjelas ir, no insista, lo que se ha intentado hasta tres veces, ya deséchelo; la vida le muestra que no es por ahí, no es lo que quiere conquistar. Por otro lado, viene un dinero extra que le calmará los nervios y que le va a dar mucha alegría.

Número: 5123

• Acuario

Cosas interesantes las que se van a dar durante este fin de semana; este mes es de estabilidad, vienen ascensos, van a mejorar las ventas si tiene negocio, encontrará mejores formas de ingreso. Va a arreglar algunas situaciones de disgusto que tenía en la familia, por lo que se proyecta un mes de estabilidad.

Por otro lado, las cartas revelaron algo relacionado con vivienda, si algunos están vendiendo, comprando o arreglando, saldrá bien el proyecto que tengan.