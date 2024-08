Se desplomó balcón en centro histórico de Cartagena: tres vehículos resultaron afectados

Cartagena

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD), activó el estado de alerta y el protocolo de respuesta tras el colapso de un balcón en un edificio desocupado, en la calle de La Media Luna, en el barrio histórico de Getsemaní.

El incidente, ocurrido en la madrugada, afectó a dos taxis con placas WGM-124 y FXT-889, así como a un vehículo particular con placa MDK-028. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero sí registraron daños materiales en los vehículos mencionados.

El edificio afectado es una casa republicana de dos pisos, con 10 metros de fachada y balcones hacia la calle. La cornisa de la fachada también se desprendió, aumentando el riesgo de más desprendimientos. Siguiendo los protocolos de emergencia, el Equipo de Reacción Inmediata (ERI) de la OAGRD se movilizó rápidamente al lugar de los hechos.

“Respondimos rápidamente a la emergencia para proteger a la ciudadanía. Hacemos un llamado urgente a los propietarios de inmuebles abandonados: deben realizar el mantenimiento necesario para evitar riesgos”, manifestó Daniel Vargas, director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo.

En una articulación entre el Cuerpo de Bomberos del Distrito, Control Urbano, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), la Cuadrilla del Alcalde y Pacaribe, se llevaron a cabo diversas acciones de mitigación. Estas incluyeron una exhaustiva evaluación de las condiciones estructurales del edificio afectado, el control del tráfico en la zona para garantizar la seguridad de los transeúntes y la rápida aseguración del área impactada. Estas medidas fueron esenciales para prevenir cualquier incidente adicional y facilitar la remoción segura de escombros.

La Alcaldía reiteró la importancia de mantener en buen estado las edificaciones, especialmente aquellas que se encuentran en zonas históricas y de alta afluencia. Se recomienda a los propietarios de inmuebles en estado de abandono realizar las gestiones necesarias para su mantenimiento y seguridad.

Por su parte, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC), en cabeza de Lucy Espinosa, precisó que el equipo técnico de la División de Patrimonio ha liderado 160 brigadas de inspección en lo transcurrido de 2024, entre ellas 40 visitas a inmuebles en deterioro registrados en inventarios realizados por el IPCC y la SMPC, en los años 2020 y 2021.

En esas 40 visitas, realizadas en trabajo conjunto con dependencias distritales como Control Urbano y Gestión del Riesgo, se determinó continuar con procesos administrativos sancionatorios contra algunos propietarios de inmuebles, mientras que otros presentaron proyectos para intervenir en el estado de la edificación o ya cumplieron con las condiciones para que su inmueble no sea considerado en deterioro o en riesgo de colapso.

Se destaca que es amplio el panorama de inmuebles a inspeccionar en el Centro Histórico y, dado que el deterioro no siempre es visible, es exhaustivo el trabajo de identificar los que presentan deterioro estructural o riesgo de desplome, por lo que se hace responsable a cada uno de los propietarios de los inmuebles del Centro Histórico, teniendo en cuenta que es una obligación del particular mantener en óptimas condiciones sus propiedades para que no atenten contra la seguridad de los ciudadanos. Las sanciones serán vehementes ante esta gran irresponsabilidad.